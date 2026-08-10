Обычная каша станет роскошью: украинцев предупредили о подорожании популярных круп

Женщина в супермаркете, крупы. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Крупы, которые еще недавно считались одними из самых доступных продуктов в магазине, могут заметно подорожать. Производство отдельных культур в Украине сокращается, а это уже сказывается на стоимости продукции для потребителей. Стало известно, какие крупы могут подорожать больше всего в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Agroportal.

Какая крупа может стать дефицитной

Одной из самых проблемных культур остается гречка. Ее производство составило около 70,8 тысяч тонн, что на 37,7% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Сокращение предложения уже сказалось на стоимости продукции. Средняя цена реализации гречки в 2025 году поднялась почти до 14 тысяч гривен за тонну. На уровне магазинов и рынков цена также растет. Для сравнения: в начале 2026 года средняя цена гречихи на рынках Украины составляла около 43,5 гривен за килограмм, а в конце июля средняя розничная цена уже достигла 74,57 гривен за килограмм.

При этом стоимость гречки существенно различается в зависимости от региона. Именно поэтому для покупателей конечная цена может быть заметно выше или ниже среднего показателя по стране.

Пшено тоже дорожает

Аналогичная ситуация складывается и с просом. Его производство сократилось почти втрое — примерно до 60 тысяч тонн. Для нужд пищевой промышленности этого объема пока достаточно, однако уже появляются признаки возможного дефицита. Сокращение производства отразилось и на цене: в 2025 году средняя цена реализации проса достигла почти 8,8 тысяч гривен за тонну.

Подорожание сырья постепенно доходит до потребителя. В мае 2026 года цена на пшено в Украине достигла рекордных 57,1 гривен за килограмм. В то же время актуальные средние розничные цены в конце июля были несколько ниже — около 49,33 гривен за килограмм.

То есть пшено, которое долгое время оставалось одним из самых доступных вариантов среди круп, постепенно теряет это преимущество.

Какая крупа остается дешевой

Производство ячменя также сокращается — до около 5,2 миллиона тонн. Однако говорить о дефиците ячменя именно для пищевой переработки пока нет оснований.

Основной вопрос касается экспорта: значительные остатки позволяют обеспечивать внутренний рынок, а продовольственной безопасности сокращение производства пока не угрожает.

Ячменная крупа остается одной из самых дешевых на украинском рынке. В то же время ее цена тоже постепенно растет. В мае она составляла почти 26 гривен за килограмм — примерно на 7% больше, чем в начале года.

Почему крупы дорожают

Основная причина — сокращение производства отдельных культур и уменьшение предложения. Когда сырья становится меньше, производители и переработчики вынуждены работать с более высокой себестоимостью, что в конечном итоге сказывается на цене готовой продукции.

Впрочем, на стоимость круп влияет не только количество выращенного зерна. В конечную цену входят затраты на переработку, упаковку, хранение и транспортировку.

Для аграрного сектора важными остаются расходы на топливо, энергоносители и логистику. Поэтому даже при достаточных запасах той или иной культуры ее переработка и доставка в торговую сеть могут становиться дороже.

Что будет с ценами дальше

Ситуация на рынке круп будет по-прежнему зависеть от нового урожая, объемов внутреннего производства и возможностей импорта. Особенно уязвимым остается сегмент гречихи, где сокращение производства уже оказало дополнительное давление на цены.

В то же время говорить о дефиците всех круп не стоит. Ситуация сильно различается в зависимости от культуры: для проса уже заметны определенные риски, в случае с гречкой сокращение производства значительное, а что касается ячменя, то внутренний рынок пока обеспечен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что молочная продукция в Украине может подорожать на 5–10% к осени из-за роста затрат на топливо, электроэнергию, логистику и упаковку. В то же время сливочное масло, вероятно, избежит резкого подорожания из-за избытка предложения на рынке.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые овощи и фрукты за последние десятилетия могли потерять часть питательных веществ. Исследователи связывают это с селекцией высокоурожайных сортов, особенностями почв, удобрениями и изменениями климата.