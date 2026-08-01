Не спешите выбрасывать просроченную еду: что означают Best Before и Expiry Date на упаковке

Женщина читает этикетку, продукты. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Не спешите выбрасывать продукты только потому, что увидели просроченную дату на упаковке. Возможно, они все еще безопасны для употребления. Главное — понимать, что именно написал производитель. Пометки "Best Before" и "Expiry Date" означают совершенно разные вещи, а путаница между ними заставляет многих зря тратить деньги.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Yummy.ph.

Что означает Best Before

Пометка Best Before переводится как "лучше употребить до". Она говорит не о безопасности продукта, а о том, до какого срока производитель гарантирует его наилучший вкус, аромат, текстуру и питательные свойства.

После этой даты продукт может немного потерять в качестве. Например:

печенье станет менее хрустящим;

кофе — не таким ароматным;

хлопья — менее хрустящими.

Но если упаковка цела, продукт хранился правильно и не имеет признаков порчи, его можно спокойно употреблять и после этой даты.

Чаще всего так маркируют:

крупы;

макароны;

печенье;

шоколад;

кофе;

чай;

консервы;

специи;

растительное масло.

Что означает Expiry Date

Это конечная дата годности. После нее продукт может стать опасным для здоровья, даже если выглядит вполне нормально и не имеет странного запаха.

Дело в том, что некоторые бактерии не изменяют вкус или внешний вид пищи, но могут вызвать серьезное пищевое отравление. Поэтому после даты Expiry Date такие продукты лучше не употреблять.

Обычно так обозначают:

детское питание;

молочные продукты;

свежее мясо;

рыбу;

готовые салаты;

другие скоропортящиеся продукты.

Почему не стоит ориентироваться только на дату

Даже если срок годности еще не истек, продукт может испортиться раньше из-за неправильного хранения. Например, молоко, которое несколько часов простояло в тепле, может стать опасным, даже если до окончания срока годности еще несколько дней.

Также многие сухие продукты с пометкой "Best Before" остаются пригодными к употреблению еще долго после указанной даты, если их правильно хранили.

Как понять, что продукт уже испортился

Прежде чем что-то съесть, обратите внимание на несколько простых признаков:

неприятный или кислый запах;

плесень;

изменение цвета;

скользкая поверхность;

вздутая упаковка;

непривычный вкус.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков — продукт лучше выбросить, независимо от того, какая дата указана на упаковке.

Как отличить веганские продукты от вегетарианских

Веганские продукты не могут содержать никаких ингредиентов животного происхождения, тогда как в вегетарианских допускается использование молока, яиц, меда, продуктов пчеловодства или ланолина. Также производители должны предотвращать случайное попадание несоответствующих компонентов в процессе производства и не проводить испытания на животных при создании продукции или её составляющих.

Чтобы не ошибиться при покупке, стоит внимательно проверять маркировку и состав продукта. Пометка "веганский" означает полное отсутствие компонентов животного происхождения, тогда как "вегетарианский" не исключает отдельных ингредиентов, полученных от живых животных. Специалисты также советуют покупать такие товары только в официальных местах продажи, где продукция проходит надлежащий контроль качества и соответствует установленным требованиям.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как различать маркировку на яйцах. Категории С1, С2, С0 и «В» обозначают лишь вес куриных яиц и не свидетельствуют об их качестве или пищевой ценности. При покупке стоит обращать внимание прежде всего на свежесть продукта, а категорию выбирать в зависимости от способа приготовления.

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