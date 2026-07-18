Многие заблуждаются: что означают маркировки С1, С2, С0 и "В" на яйцах

Женщина на кухне, яйца. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Многие украинцы, покупая яйца, ориентируются только на цену. Но маркировки С1 или С2 тоже имеют значение. Правда, они не говорят о качестве, вкусе или пользе продукта. На самом деле это лишь информация о весе яйца.

Что означает маркировка и какие яйца лучше выбрать для варки, жарки или выпечки, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на ДСТУ 5028 "Яйца куриные пищевые".

Что означают С1, С2, С0 и "В"

Буква "С" означает, что яйцо относится к столовым. Именно такие чаще всего продают в магазинах.

Цифра после буквы указывает на вес:

С2 — от 45 до 54,9 г;

С1 — от 55 до 64,9 г;

С0 — от 65 до 74,9 г;

В (высшая категория) — 75 г и более.

Отличаются ли яйца по вкусу

На самом деле категория не влияет ни на вкус, ни на цвет желтка, ни на пищевую ценность.

На качество яйца больше влияют:

чем кормили кур;

в каких условиях их содержали;

насколько свеж продукт.

Поэтому маркировка С1 не означает, что яйцо полезнее, чем С2, ведь оно просто больше по размеру.

Какие яйца выгоднее покупать

Если упаковки С1 и С2 стоят почти одинаково, выгоднее брать С1, потому что за те же деньги вы получите больший вес продукта.

Если же С2 продаются значительно дешевле, они могут оказаться более экономичной покупкой. Чтобы не ошибиться, нужно смотреть не только на цену за десяток, но и на стоимость килограмма. Многие супермаркеты указывают её на ценниках.

Какие яйца лучше варить, а какие — жарить

Для варки чаще всего рекомендуют выбирать С1 или С0. Они имеют оптимальное соотношение белка и желтка, поэтому хорошо подходят для яиц "вкрутую". Но стоит знать, что очень свежие яйца С0 иногда сложнее чистить после варки, ведь плотный белок может прилипать к скорлупе.

Для жарки также чаще выбирают С0, ведь они содержат больше белка и желтка. Если готовите яичницу или омлет сразу на несколько человек, крупных яиц понадобится меньше.

Имеет ли значение категория при выпечке

В большинстве блюд разница между С1 и С2 почти незаметна. Но в выпечке, где важно точно соблюдать пропорции, вес яиц имеет значение.

Если рецепт рассчитан на крупные яйца, а вы используете С2, может понадобиться ещё одно яйцо.

На что еще обратить внимание при покупке

Эксперты советуют обращать внимание не только на категорию, но и на:

целостность скорлупы;

дату сортировки или упаковки;

срок годности;

условия хранения в магазине.

Именно свежесть яйца гораздо важнее его весовой категории.

На что влияет цвет яиц

Многие украинцы считают, что коричневые яйца полезнее или качественнее белых. На самом деле это всего лишь распространенный миф. Цвет скорлупы зависит только от породы курицы. Птицы с белым оперением обычно несут белые яйца, а рыжие — коричневые. На вкус, питательную ценность или пользу для организма это никак не влияет.

Также цвет скорлупы не влияет на стоимость продукта. В супермаркетах цены на белые и коричневые яйца одинаковы, а разница зависит от производителя, категории или торговой сети.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине впервые официально зарегистрировали сорта артишока, открыв возможность для его промышленного выращивания. В Государственный реестр внесли два сорта испанской селекции — Lorca и Tupac. Это может стать началом развития новой нишевой культуры для украинских фермеров.

Также Новини.LIVE писали, что цены на сезонные овощи в Украине продолжают снижаться. Больше всего подешевели помидоры, кабачки и баклажаны, тогда как огурцы после нескольких недель снижения цен снова начали дорожать.