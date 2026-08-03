Кабмин планирует предоставлять кредиты аграриям под залог урожая: кто сможет получить льготы

Фермер на поле, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Из-за блокировки экспорта зерна украинские фермеры оказались в сложной ситуации. Склады переполняются, зерно приходится продавать по заниженным ценам, а средств на новую посевную кампанию может не хватить. Чтобы аграрии не работали себе в убыток, правительство готовит новую программу льготного кредитования, которая позволит получить деньги под залог уже собранного урожая.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона "Єдині новини", передает Новини.LIVE.

Как будет работать новая программа

По словам министра, из-за остановки экспорта через порты Большой Одессы на внутреннем рынке накопились большие запасы зерна. Предложение значительно превышает спрос, поэтому закупочные цены резко снизились.

Чтобы производители не были вынуждены продавать урожай за бесценок, государство планирует ввести программу доступного кредитования.

Аграрии смогут получить средства под залог зерна, которое уже собрано и находится на складах. Это позволит им пережить кризисный период, не продавая продукцию по ценам, значительно ниже мировых.

"Нам необходимо срочно разработать и внедрить программу доступного финансирования для агропроизводителей. Они смогут привлекать средства под залог имеющегося зерна, пережить кризисный период и не продавать зерно по ценам, значительно ниже его стоимости на международных рынках", — отметил Тарас Высоцкий.

Когда программу могут запустить

В Минагрополитики уже обсудили механизм работы новой программы с представителями аграрных ассоциаций и банков. Сейчас ее дорабатывают совместно с Министерством экономики и Министерством финансов. После этого документ вынесут на рассмотрение Кабинета Министров.

Почему времени осталось немного

В министерстве считают, что аграрная отрасль еще имеет определенный запас прочности, но ситуация быстро осложняется. По оценкам Минагрополитики, уже в ноябре в Украине может возникнуть дефицит элеваторных мощностей для хранения зерна, если морской экспорт так и не возобновится.

Кроме того, без открытия морского коридора в стране могут остаться невывезенными более 27 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. Даже если порты Одессы вновь заработают в ближайшее время, Украине понадобится ещё длительный период, чтобы вывезти накопленные запасы до начала нового маркетингового года летом 2027 года.

Какие еще бонусы могут получить аграрии

Государство планирует более чем вдвое увеличить компенсацию аграриям, которые из-за боевых действий полностью потеряли урожай в прифронтовых районах. Если сейчас за уничтоженные посевы выплачивают 4,7 тысячи гривен за гектар, то после пересмотра программы сумма может вырасти до 10 тысяч гривен за гектар. Поддержка будет касаться хозяйств, работающих в 50-километровой зоне от линии фронта, а потребность в такой помощи оценивается примерно в 4 тысячи гектаров поврежденных посевов.

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