Глобальное потепление меняет украинские поля: что ждет фермеров в ближайшие годы

Комбайн на поле, фермер держит кукурузу. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинские фермеры уже ощущают на себе последствия изменения климата, о которых ученые говорят уже много лет. Благодаря более теплым зимам и более длительному вегетационному периоду на Полесье уже можно выращивать то, что раньше считалось "южными" культурами. В то же время вместе с новыми возможностями приходят и риски — от засух до нашествия вредителей.

Об этом сообщают ученые Института агроэкологии и природопользования НААН после анализа спутниковых данных за последние 40 лет, передает Новини.LIVE.

Как изменился климат в Украине

Исследование охватило период с 1982 по 2025 год и основано на данных NASA, NOAA и Министерства сельского хозяйства США.

По словам академика НААН Александра Тарарика, Украина нагревается быстрее, чем большинство европейских стран. Это уже меняет условия, в которых работают аграрии. Больше всего эти изменения заметны на Полесье.

Что теперь можно выращивать на Полесье

За последние десятилетия вегетационный период здесь удлинился примерно на 35 дней, то есть с 183 до 218. Весна тоже наступает значительно раньше. Если раньше активный рост растений начинался в конце апреля, то сейчас — уже в конце марта.

Температура за это время также повысилась:

на Полесье — примерно на 2,3 °C;

в Лесостепи и Степи — на 2,8–3,6 °C.

Поэтому территории, где раньше было сложно выращивать теплолюбивые культуры, постепенно становятся пригодными для кукурузы, подсолнечника, овощей и даже садов.

Почему урожаи растут, несмотря на засуху

На фоне засухи и нестабильной погоды урожайность многих культур в Украине продолжает расти. Свою роль играют современные технологии, новые сорта, удобрения и более качественные семена. Но, по словам ученых, есть еще один фактор.

Они предполагают, что повышение концентрации углекислого газа в атмосфере помогает растениям активнее фотосинтезировать, лучше использовать влагу из почвы и легче переносить высокие температуры. Это может частично объяснить, почему урожаи не снижаются даже в годы с жарким летом.

Какие проблемы несет с собой потепление

Ученые предупреждают, что изменение климата уже создаёт серьезные проблемы для украинского сельского хозяйства. Среди них:

усиление водной и ветровой эрозии почв;

потеря влаги и органического вещества в почвах;

более быстрое распространение вредителей и болезней из-за теплых зим;

появление новых инвазивных растений;

высыхание малых рек и деградация водно-болотных территорий.

Наиболее сложная ситуация, как и прежде, складывается на юге Украины, где засухи становятся все более продолжительными и сильными.

Как спутники помогают аграриям

В НААН отмечают, что спутниковый мониторинг позволяет не просто наблюдать за изменениями климата, но и помогать аграриям адаптироваться к ним.

Благодаря таким данным можно точнее планировать севообороты, подбирать культуры, сорта и гибриды под конкретный регион и даже разрабатывать государственные программы поддержки агросектора.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что государство компенсирует аграриям 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники, а для хозяйств из прифронтовых регионов размер компенсации составляет 40%. Теперь программу существенно расширили — в нее добавили тысячи новых моделей техники и десятки украинских производителей.

Также Новини.LIVE писали, что жара уничтожает урожай в Европе. Французские производители предупреждают, что из-за засухи и высоких температур страна может столкнуться с дефицитом овощей, а часть фермерских хозяйств рискует понести большие убытки или прекратить работу.