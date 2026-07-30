Главная юридическая ловушка для ФОП: почему ваша земля находится под угрозой

Огород, судейский молоток, человек заполняет документы. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Ответственность всем своим имуществом — ловушка для каждого украинского предпринимателя. В случае накопления долгов под угрозой оказываются не только счета, но и собственная земля. Однако беспрепятственно лишить вас вашего имущества не удастся.

О всех возможных последствиях рассказал Земельный фонд Украины, передают Новини.LIVE.

Главная ловушка для ФОП

Вы не создаете отдельный "бизнес", когда приобретаете статус ФОП. С точки зрения Гражданского кодекса Украины, вы остаетесь тем же человеком, но с более расширенными правами.

Это означает, что за любые долги в бизнесе вы отвечаете абсолютно всем своим имуществом:

счетами в банках;

автомобилями и техникой;

квартирами, домами и земельными участками.

Если кредиторы или налоговая выиграют суд, государственный или частный исполнитель имеет право наложить арест на ваш участок и выставить его на аукцион, чтобы покрыть долг.

Как происходит взыскание

Исполнитель не имеет права сразу изъять участок. По закону он обязан соблюдать строгую последовательность:

Сначала ищут наличные деньги и средства на банковских счетах. Если денег не хватает, налагают арест на автомобили, товары или оборудование. Только тогда, когда другого имущества нет или его недостаточно, исполнитель приступает к недвижимости и участкам.

Когда землю изъять не смогут

Даже если дело дошло до угрозы продажи участка, у предпринимателя есть несколько законных способов его защитить:

Если долг незначительный, а участок дорогостоящий, его продажу признают незаконной. Кроме того, за долги менее 20 минимальных зарплат законом запрещено изымать жилье. Если участок приобретался в браке, он принадлежит обоим супругам. Исполнитель не может просто выставить его на аукцион. Сначала придется через суд выделить именно вашу долю, а это долгий и сложный процесс. Если ваша доля официально сдана в аренду агрокомпании, продажа не аннулирует договор аренды. Новый владелец будет вынужден дождаться истечения срока действия договора. Обычно по истечении срока действия договора такие участки на аукционе покупают неохотно.

Что делать предпринимателю

Если коллекторы уже начали искать имущество, худшее, что может быть, — игнорировать эти процессы. Своевременно привлеченный к делу юрист поможет проверить: равен ли долг стоимости земли.

Специалист сможет помочь, воспользовавшись законными основаниями, чтобы остановить продажу участка.

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