Фермеры в Украине могут выкупить земельные участки: что для этого нужно

Земля, документы и деньги. Фото: Pexels, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В 2026 году действует алгоритм выкупа украинской земли фермерами. Речь идет о случаях пожизненного наследуемого владения территорией, постоянного пользования или переоформления. Мы выяснили, кто может реализовать свое право на выкуп и какие документы необходимо собрать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Земельный фонд Украины.

Кто может выкупить земельный участок

В Украине несколько лет назад вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования системы управления и дерегулирования в сфере земельных отношений". Он реформировал существующую систему в части льготного выкупа земли.

Реализовать свое право могут зарегистрированные семейные фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели на основании:

акта о праве пожизненного наследуемого владения землей (1991 год);

акта о праве постоянного пользования землей (1992-2002 годы);

договора аренды земельного участка, если право приобретено путем переоформления права постоянного пользования (2002-2010 годы).

Фермерам необходимо обратиться в орган местного самоуправления, поскольку выкуп осуществляется через территориальную общину, в пределах которой расположен участок. В перечень обязательных документов, помимо заявления, входят выписка из Государственного земельного кадастра, выписка о нормативной денежной оценке (НДО) и акт/договор, на основании которого реализуется право выкупа.

Какие льготы предусмотрены для фермеров

В некоторых случаях землепользователи могут реализовать право на льготный выкуп в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". Допускаются такие льготы:

приобретение земли в собственность без проведения аукциона;

применение выкупной цены на уровне НДО;

возможность рассрочки платежа на 10 лет;

получение права собственности после внесения первого платежа.

Договор о выкупе обязательно удостоверяется нотариально после принятия решения советом территориальной общины. Фермер должен заплатить 30% от нормативной денежной оценки, а остальную сумму может покрывать в соответствии с утвержденными условиями договора.

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Также Новини.LIVE рассказывали, как оформить право собственности на землю, полученную по наследству. Первым шагом является обращение к нотариусу с заявлением в течение шести месяцев после смерти владельца. Далее необходимо дождаться оформления свидетельства о праве на наследство.