Тарифные планы lifecell с фиксированной ценой: какие услуги не подорожают до конца 2027 года

Женщина с телефоном и магазин lifecell. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Абоненты одного из популярных мобильных операторов Украины могут рассчитывать на фиксированные цены. Связь от lifecell не будет дорожать до конца 2027 года для некоторых клиентов. Мы узнали, кто сбережет стоимость пакета услуг на долгий период обслуживания.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell.

Акция "Защищенные цены" от lifecell

С 1 июля по 30 сентября 2026 года действует специальная акция для абонентов lifecell под названием "Защищенные цены". Она предусматривает постоянную стоимость услуг до 31 декабря 2027 для клиентов некоторых тарифных планов.

Благодаря этому пользователи могут эффективно планировать затраты на домашний интернет, мобильную связь и телевидение, не беспокоясь о потенциальном просмотре условий обслуживания.

"В случае смены тарифного плана на любой другой участие в акции "Защищенные цены" прекращается, фиксация стоимости до 31.12.2027 отменяется и не может быть подключена повторно", — предупредили в компании.

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Для кого фиксируется цена услуг

Акция доступна ограниченному кругу абонентов. Фиксация стоимости предусмотрена для лиц, которые с 1 июля по 30 сентября текущего года подключат:

домашний интернет на условиях акции "Инет дома" по тарифному плану "Инет" (пакеты услуг "Е", "Док, "Джи", "Дабл", "Гиг", "Гиг О") — цена не изменится с 91-го дня после подключения;

один из тарифных планов "Лайфсет S", "Лайфсет M", "Лайфсет L" или "Лайфсет XL" — цена не изменится с даты активации;

домашний интернет на условиях акции "Инет дома+" по тарифному плану "Инет" (пакеты услуг "Джи", "Гиг Про") — цена не изменится с 91-го дня после подключения;

домашний интернет на условиях акции "Инет дома+" по тарифному плану "Инет" (пакеты услуг "Е", "Док, "Дабл", "Гиг") — цена не изменится со 181-го дня после подключения.

За тарифные планы внутри линейки "Лайфсет" абоненты платят 100, 175, 300 и 500 грн ежемесячно. В то же время пользователи пакетов услуг "Просто Лайф", "Смарт Лайф", "Platinum Лайф", "Мега", "Макси" и пр. могут тратить всего 50 грн на безлимитный домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар позволяет абонентам экономить на тарифных планах. Специальная акция работает для пользователей некоторых пакетов услуг. Плюс необходимо выполнить несколько обязательных условий для участия.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар продлил выгодную акцию для абонентов тарифных планов предоплаты и контракта до 1 сентября 2027 года. Украинцы могут получить скидку и безлимитный трафик без ограничения скорости.