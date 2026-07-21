Абонентам lifecell предложили уникальную услугу: что стало доступно украинцам

Оператор lifecell и люди с телефонами. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Один из мобильных операторов Украины предложил клиентам уникальную услугу. Абоненты lifecell могут перенести номер в сеть с помощью функционала приложения "Дія". После верификации пользователям доступен один из двух тарифных планов на выбор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell.

Как перенести номер через Дію

По состоянию на июль 2026 года lifecell является первым и единственным мобильным оператором, номер которого можно перенести через Дію. Для этого нужно выполнить простой алгоритм, а именно:

в разделе "Сервисы" выбрать услугу переноса номера;

подать заявку;

выбрать желаемый тарифный план;

указать номер телефона и подтвердить его;

пройти верификацию;

ввести данные новой SIM-карты.

"Для переноса номера необходимо иметь SIM-карту lifecell: ее можно приобрести онлайн с доставкой на дом или заказать eSIM, если устройство поддерживает эту технологию", — пояснили в компании.

Какие тарифные планы доступны

После переноса номера можно выбрать акционный пакет услуг "Турбота" стоимостью 190 грн/мес. Предложение распространяется на всех владельцев пенсионного удостоверения, независимо от его вида: по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет и пр.

Альтернативный вариант — подключить тарифный план "Макси", стандартная цена которого составляет 400 грн/мес., а для абонентов, перенесших номер в сеть — 270 грн. При этом уже после процедуры клиент может сменить пакет услуг на желаемый, если его не устроили условия обслуживания.

В случае отказа необходимо проверить статус заявки в приложении "Дія", чтобы выяснить причину. Также абоненты могут обратиться в службу поддержки за дополнительными разъяснениями.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что абоненты Киевстара могут бесплатно заказать сервис "Неделя доверия". Он позволяет пользоваться некоторыми услугами в течение семи дней без дополнительной платы. Возможность подключения доступна один раз в месяц.

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