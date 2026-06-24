5 ловушек на рынке недвижимости: как не потерять квартиру после покупки

Какие проблемы могут возникнуть у покупателей недвижимости. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Купить квартиру — это ещё не значит, что она гарантированно принадлежит вам и все проблемы остались позади. Впоследствии может оказаться, что на нее имеют права другие люди: бывшая жена или муж продавца, его дети, другие совладельцы или даже арендаторы. И часто люди узнают об этом уже после сделки — а потом годами ходят по судам.

О том, почему украинцы могут лишиться купленной квартиры и как этого избежать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юристов YouTube-канала "Наказ".

Можно ли потерять квартиру из-за мужа или жены продавца

Перед покупкой недвижимости нужно обязательно выяснить, состоит ли продавец в браке или разведен. Это не формальность — от этого зависит, не появится ли потом бывший муж или жена с претензиями.

В таком случае действует простое правило: если квартиру купили во время брака, она, как правило, является совместной собственностью обоих супругов. Поэтому требуется нотариально заверенное согласие второго супруга на продажу. Устным словам здесь доверять нельзя, поскольку в суде это ничего не доказывает. Если второй из супругов передумает — сделку могут оспорить.

Некоторые убеждены, что этот момент должен проверить нотариус, и отчасти это так. Но если продавец скроет факт брака, нотариус этого может просто не заметить. Он работает с теми данными, которые ему предоставили.

Бывали случаи, когда бывшие жены спустя годы пытались отменить сделку. Часто без успеха, но покупатели все равно тратили время, деньги и нервы. Поэтому семейное положение продавца нужно проверять обязательно. Ведь чужие семейные проблемы могут стать вашими.

Какие проблемы могут возникнуть из-за несовершеннолетних детей продавца

Некоторые украинцы покупают квартиру, а через несколько лет кто-то заявляет, что имеет на неё права. Такое возможно, если у продавца были несовершеннолетние дети.

Если они были зарегистрированы в квартире или имели право на долю в ней, для продажи недвижимости требуется разрешение органа опеки. И это не просто формальность — без него продажу могут вообще запретить. Поэтому не верьте словам "разрешение есть" или "оно не нужно". Это должно быть подтверждено документально.

Можно ли приобрести квартиру "с арендаторами"

Иногда после покупки выясняется, что в квартире уже живут арендаторы. При этом продажа квартиры не аннулирует договор аренды. Если договор действует — люди имеют право жить там до конца срока. Поэтому всегда проверяйте, не сдается ли квартира в аренду, и читайте договор.

Кто может лишиться квартиры из-за суда или ареста

Бывает и так, что вы купили жилье, а потом его арестовывают из-за долгов предыдущего владельца. Иногда такие квартиры продают быстро и дешево. Поэтому перед покупкой проверьте продавца в судебных реестрах Украины. Также посмотрите квартиру в Государственном реестре через "Дію" — там видны аресты, ипотеки и запреты.

И не забывайте о долгах за коммунальные услуги. Они формально не переходят к новому владельцу, но на практике могут создать массу проблем с ОСМД или ЖЭКом.

Права совладельцев на проданную квартиру

Если у квартиры несколько владельцев — это уже сложнее. Другие совладельцы имеют преимущественное право выкупа доли. То есть продавец сначала должен предложить ее им, а уже потом — вам.

Если этого не сделать, они могут через суд аннулировать сделку. И хуже всего — вы заплатили деньги, а потом выяснилось, что сделка проблемная. Поэтому юристы не советуют давать аванс, пока все не проверено. Ведь нотариус не видит всех рисков, а продавец не всегда честно о них говорит.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году часть украинцев уже получит письма от налоговой о уплате налога на недвижимость за 2025 год. Но он начисляется не всем — платить нужно только тем, у кого жилье превышает установленные государством нормы площади.

Также Новини.LIVE рассказывали, что обычно люди инвестируют в квартиры в городах или частные дома с ремонтом и всеми коммуникациями. Однако это дорого, а вот старые дома в селах стоят значительно дешевле. Поэтому интересно узнать, сколько украинцы тратят на такое жилье.