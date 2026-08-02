Жара зимой и холод летом: почему дома миллионов людей не приспособлены к современному климату

Какие дома хуже всего приспособлены к современным климатическим условиям. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Учёные впервые составили карту мира, на которой отмечены дома, наиболее подверженные проблемам с поддержанием комфортной температуры из-за погодных условий. Исследователи выяснили, что уже сейчас около 48 миллионов человек в мире живут в зданиях, которые плохо приспособлены к окружающему климату. А к концу XXI века это число может вырасти в два-три раза.

О том, какие дома непригодны для современных климатических условий и как это можно исправить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информацию Объединенного исследовательского центра Европейского Союза (JRC).

Почему одни дома комфортнее других

Для Украины эта тема особенно актуальна. Многие люди помнят зимы без нормального отопления или летнюю жару в старых панельных домах во время отключений электроэнергии. Поэтому результаты исследования показывают не только глобальную проблему, но и ситуацию, с которой украинцы сталкиваются каждый день.

По словам ученых, способность здания сохранять тепло или прохладу зависит прежде всего от двух факторов — года постройки и его формы.

Важную роль играет компактность здания. Чем больше у здания внешних поверхностей по сравнению с его внутренним объемом, тем быстрее оно теряет тепло зимой и сильнее нагревается летом.

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Как форма здания влияет на его энергоэффективность. Фото: Скриншот

Именно поэтому большой частный дом со множеством наружных стен и большой площадью крыши обычно менее энергоэффективен. А многоквартирные дома с общими стенами между квартирами лучше удерживают температуру.

Еще один важный фактор — возраст здания. Почти 43% всех домов в мире были построены до 1980 года, когда современные требования к энергосбережению ещё практически не применялись. Такие здания требуют больше энергии для отопления зимой и охлаждения летом.

Именно к этой категории относится значительная часть жилого фонда украинских городов — в частности, дома, построенные в 1960-1980-х годах.

Какие регионы больше всего пострадают от изменения климата

Ученые отмечают, что из-за изменения климата проблема постепенно меняется. Если раньше наибольшие трудности испытывали жители холодных регионов, то в будущем сильнее пострадают жаркие и менее обеспеченные страны Азии, Европы и Африки.

Из-за повышения температуры люди будут чаще пользоваться кондиционерами, а это приведет к увеличению потребления электроэнергии. В то же время во многих странах жители не имеют средств на утепление домов или оплату дополнительных расходов.

Лишь около четверти стран с низким уровнем дохода имеют базовые требования к энергоэффективности новых зданий. В более богатых странах этот показатель составляет примерно половину.

Что можно сделать, чтобы повысить энергоэффективность дома

Для различных типов застройки специалисты предлагают разные решения:

Сельские дома следует лучше утеплить и активнее использовать солнечную энергию. Старые городские дома, которых много в Украине, нуждаются в утеплении фасадов, улучшении вентиляции и замене или модернизации окон. При этом не всегда требуется полная перестройка зданий. Новое строительство должно учитывать современные стандарты: более компактную форму зданий, материалы, накапливающие тепло, а также естественную вентиляцию и защиту от перегрева.

Для Украины исследование еще раз показывает необходимость масштабной модернизации жилого фонда. Это особенно важно из-за повреждений энергетической инфраструктуры, перебоев с электроснабжением и роста стоимости энергоносителей.

Ранее Новини.LIVE писали, что, строя собственный дом с нуля, стоит готовиться к различным трудностям. Одна из важных задач — утепление потолка, без которого сложно обеспечить комфорт в помещении. Мы выяснили, во сколько примерно обойдутся такие работы в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, что во многих странах кондиционеры уже давно стали обычным явлением в домах. А вот в Германии они до сих пор не очень распространены. Хотя лето там становится все жарче, лишь небольшой процент немецких семей пользуется системами охлаждения, и на это есть веские причины.