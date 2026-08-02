Спека взимку і холод улітку: чому будинки мільйонів людей непридатні до сучасного клімату

Які будинки найгірше пристосовані до сучасних кліматичних умов. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Вчені вперше створили світову карту будинків, які найбільше потерпають від проблем із підтриманням комфортної температури через погодні умови. Дослідники з’ясували, що уже зараз близько 48 мільйонів людей у світі живуть у будівлях, які погано пристосовані до клімату навколо них. А до кінця XXI століття ця кількість може зрости у два-три рази.

Про те, які будинки не придатні для сучасних кліматичних умов та як можна це виправити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформацію від Об’єднаного дослідницького центру Європейського Союзу (JRC).

Чому одні будинки комфортніші за інші

Для України ця тема особливо близька. Багато людей пам’ятають зими без нормального опалення або літню спеку у старих панельних будинках під час відключень електроенергії. Тож результати дослідження показують не лише глобальну проблему, а й ситуацію, з якою українці стикаються щодня.

За словами науковців, здатність будівлі зберігати тепло або прохолоду залежить насамперед від двох речей — року будівництва та її форми.

Важливу роль відіграє компактність будинку. Чим більше у споруди зовнішніх поверхонь порівняно з її внутрішнім об’ємом, тим швидше вона втрачає тепло взимку і сильніше нагрівається влітку.

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Саме тому великий приватний будинок із багатьма зовнішніми стінами та великою площею даху зазвичай менш енергоефективний. А багатоквартирні будинки зі спільними стінами між квартирами краще утримують температуру.

Ще один важливий фактор — вік будівлі. Майже 43% усіх будинків у світі збудували до 1980 року, коли сучасні вимоги до енергоощадності ще майже не використовувалися. Такі споруди потребують більше енергії для опалення взимку та охолодження влітку.

Саме до цієї категорії належить значна частина житлового фонду українських міст — зокрема будинки, зведені у 1960-1980-х роках.

Які регіони найбільше постраждають від зміни клімату

Науковці зазначають, що через зміну клімату проблема поступово змінюється. Якщо раніше найбільші труднощі мали мешканці холодних регіонів, то в майбутньому сильніше потерпатимуть спекотні та менш забезпечені країни Азії, Європи й Африки.

Через підвищення температури люди частіше користуватимуться кондиціонерами, а це збільшуватиме споживання електроенергії. Водночас у багатьох країнах мешканці не мають коштів на утеплення будинків чи оплату додаткових витрат.

Лише близько чверті країн із низьким рівнем доходу мають базові вимоги до енергоефективності нових будівель. У багатших країнах цей показник становить приблизно половину.

Що можна зробити, щоб підвищити енергоефективність будинку

Для різних типів забудови фахівці пропонують різні рішення:

Сільські будинки варто краще теплоізолювати та активніше використовувати сонячну енергетику. Старі міські будинки, яких багато в Україні, потребують утеплення фасадів, покращення вентиляції та заміни або модернізації вікон. При цьому не завжди потрібна повна перебудова будівель. Нове будівництво має враховувати сучасні стандарти: компактнішу форму будівель, матеріали, які накопичують тепло, а також природну вентиляцію й захист від перегріву.

Для України дослідження ще раз показує необхідність масштабної модернізації житлового фонду. Це особливо важливо через пошкодження енергетичної інфраструктури, перебої з електропостачанням та зростання вартості енергоносіїв.

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