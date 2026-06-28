3 способа сэкономить на связи: что доступно абонентам Киевстара, Vodafone и lifecell

Магазины Киевстара, Vodafone и lifecell. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы могут сэкономить на мобильной связи, воспользовавшись доступными акциями от операторов. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают абонентам специальные услуги, которые снижают стоимость тарифных планов. Мы разобрались, как платить меньше за услуги летом 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех способах снизить расходы на услуги мобильных операторов Украины.

Перенос мобильного номера

Один из самых популярных вариантов — перенести номер от одной компании к другой. Операторы предлагают таким клиентам сниженные цены на тарифные планы, дабы стимулировать пользователей выбирать именно их услуги, а не услуги конкурентов.

По состоянию на июль 2026 года стоимость обслуживания после переноса мобильного номера находится на таком уровне:

ВСЕ РАЗОМ Легкий (Киевстар) — 290 грн/мес. вместо 370 грн;

ВСЕ РАЗОМ Крутий (Киевстар) — 350 грн/мес. вместо 450 грн;

Flexx GO (Vodafone) — 280 грн/мес. вместо 350 грн;

Flexx TOP (Vodafone) — 350 грн/мес. вместо 450 грн;

Макси (lifecell) — 270 грн/мес. вместо 400 грн;

Мега (lifecell) — 350 грн/мес. вместо 550 грн.

Оплата услуг на год вперед

Vodafone предлагает подключить услугу "Год без абонплаты" для корпоративных клиентов, благодаря чему экономится один платеж. То есть фактически человек тратит средства на 11 месяцев обслуживания вместо 12-ти.

От lifecell действует услуга "Тарифная подписка" для физических лиц. Она предоставляет скидку 10% или 15% на оплату тарифных планов, однако необходимо заказать сразу 6 или 12 пакетов услуг.

Использование комбинированных тарифных планов

Если абонентам нужен мобильный трафик, домашний интернет и связь для звонков, можно подключить комбинированный тарифный план, который обычно обходится дешевле и позволяет сэкономить.

Например, от Киевстара доступны пакеты "ВСЕ РАЗОМ": ПЕРЕВАГА, Легкий и Крутий за 250, 450 и 550 грн/мес. соответственно. Однако клиенты, которые впервые подключают домашний интернет, получат акционную цену 200 грн на три месяца.

Vodafone предлагает комбинированные тарифные планы GigaCombo за 350, 400 и 425 грн/мес., а в случае переноса мобильного номера цена снижается до нуля на два месяца. Для новых абонентов установлена скидка от 100 до 175 грн.

Клиенты lifecell могут выбрать тарифный план из линейки "Лайфсет", которые включают безлимитный домашний интернет, мобильный трафик, минуты на разговоры и просмотр телеканалов. Пакеты услуг стоят от 100 до 500 грн/мес. в зависимости от наполнения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут временно не платить за мобильную связь. Абонентам lifecell доступны тарифные планы за 0 грн. Речь идет о комбинированных пакетах услуг для пользователей, которые перенесли номер в сеть lifecell.

Также Новини.LIVE сообщали, что абоненты Киевстара, Vodafone и lifecell не смогут перенести мобильный номер. Сервис MNP временно отключат с 29 июня по 1 июля. Работа сервиса возобновится утром 2 июля 2026 года.