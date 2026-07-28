3 причины для отказа в регистрации ФЛП: в каких случаях налоговая скажет "нет"

Девушка с документами, ноутбук и телефон. Фото: Pexels, ДПС. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Проблемы могут возникнуть не только на этапе закрытия ФЛП, но и при регистрации субъекта предпринимательской деятельности. Не все граждане знают, какие случаи являются основанием для отказа в открытии собственного бизнеса. Контролирующий орган строго соблюдает установленные законом нормы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 299 Налогового кодекса.

3 причины для отказа в регистрации ФЛП

Перечень случаев, когда ГНС может отказать в регистрации субъекта хозяйствования в качестве плательщика единого налога, является исчерпывающим. Всего существует три основания для принятия соответствующего решения контролирующим органом:

несоответствие требованиям ст. 291 НКУ — в отношении критериев пребывания на упрощенной системе;

наличие налогового долга при реорганизации, непогашенных финансовых обязательств;

нарушение порядка подачи заявления, в частности после установленного срока.

"Обратите внимание: в этом списке нет ни одного пункта о "нецелесообразности", "сомнительном характере деятельности" или "подозрениях" налоговой службы. Все, что выходит за рамки трех оснований, не является законным для отказа", — пояснил адвокат Богдан Янкив в своем блоге.

Подробнее об отказе в регистрации ФЛП

Первая причина — несоответствие критериям упрощенной системы. Сюда входят выбранные виды деятельности, несовместимые ни с одной группой единого налога, а также превышение установленных годовых лимитов дохода. На ЕН нельзя заниматься обменом валют, продавать отдельные подакцизные товары или организовывать азартные игры.

Второе основание — наличие задолженности после реорганизации. Если у предпринимателя есть даже минимальная непогашенная сумма, контролирующий орган, скорее всего, откажет в создании нового субъекта хозяйствования. В то же время на задолженность не обращают внимания в случае преобразования (трансформации) бизнеса.

Третья причина — заявитель нарушил установленный законом срок обращения в ГНС. Это не критично, ведь ошибку можно исправить. Очень часто предприниматели забывают перейти на 3 группу единого налога в течение 10 календарных дней с даты государственной регистрации.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о трех главных нововведениях для ФЛП в августе 2026 года. Физических лиц-предпринимателей ждут существенные изменения в последний месяц лета. В частности новые формы налогового расчета, лимиты на переводы и обязательная нотификация косметики.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторых ФЛП могут освободить от финансовых обязательств. Например, если они не могут уплатить налоги или подать отчет из-за войны в Украине. Необходимо обратиться в контролирующий орган с подтверждающими документами.