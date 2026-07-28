100-долларовые банкноты не вечны: срок службы и что делают с изношенными купюрами

Сколько лет служат 100-долларовые купюры. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Бумажные изделия не могут служить вечно. Со временем портятся книги, билеты, чеки и фотографии, и долларовые банкноты — не исключение. Поскольку они постоянно переходят от одного человека к другому и используются в повседневных расчетах, их износ происходит относительно быстро.

О том, как долго служат 100-долларовые купюры и что происходит с сильно изношенными банкнотами, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE со ссылкой на информацию Федеральной резервной системы США.

Каков срок службы банкнот номиналом 100 долларов

Срок службы купюры зависит от её номинала. Одни банкноты выходят из обращения уже через несколько лет, а другие могут оставаться пригодными к использованию десятилетиями.

Когда деньги возвращаются в банки Федеральной резервной системы, их проверяют специальные автоматизированные машины. Если банкнота находится в хорошем состоянии, её снова выпускают в обращение. Если же она повреждена или сильно изношена, её изымают и готовят к уничтожению.

Дольше всего служат 100-долларовые купюры. Люди часто откладывают их в качестве сбережений, поэтому в среднем они находятся в обращении около 24 лет.

Срок службы долларовых купюр разного номинала. Фото: Скриншот

А вот банкноты номиналом 5 долларов используют гораздо активнее для повседневных покупок, поэтому их срок службы составляет примерно 5,8 года.

Интересно, что для банкноты номиналом 2 доллара Федеральная резервная система не определяет средний срок службы. Все потому, что такие купюры встречаются в обращении очень редко. Многие американцы не тратят их, а хранят в качестве сувенира или коллекционного экземпляра.

Что происходит с изношенными долларовыми банкнотами

После изъятия непригодные к обращению деньги заменяют новыми. Раньше все старые банкноты перевозили в Вашингтон, где их сжигали. Но со временем стало ясно, что это слишком дорого, поэтому банкам разрешили уничтожать их непосредственно в своих регионах.

Для этого в отделениях Федеральной резервной системы устанавливали специальные печи или искали другие способы утилизации. Например, в Филадельфии некоторое время даже пользовались крематорием. От этой практики отказались из-за негативного воздействия на окружающую среду.

После этого начали использовать более экологичные методы. Старые купюры:

измельчали;

резали на мелкие кусочки;

превращали в волокнистую массу.

В начале 1980-х годов этот процесс значительно упростили благодаря современным сортировочным машинам, которые автоматически выявляли и уничтожали непригодные банкноты.

Материал, остававшийся после переработки, не выбрасывают. Его используют для изготовления картона, теплоизоляционных и кровельных материалов, добавляли в буровые смеси для нефтяных скважин, использовали для создания сувенирной продукции, а также в качестве топлива на электростанциях.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году часть старых гривневых банкнот больше нельзя будет использовать. Нацбанк постепенно изымает их из обращения, чтобы обновить наличные деньги. Поэтому владельцам таких купюр нужно обменять их на новые банкноты или монеты соответствующего номинала.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам стоит внимательно проверять доллары, которые они получают в обменных пунктах. Иногда попадаются банкноты с надписями или пометками. Обычно это не делает их недействительными, но некоторые банки и обменные пункты могут отказаться принимать такую валюту.