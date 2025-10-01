Видео
Видео

С Днем защитников и защитниц 2025 — душевные картинки и видео

Дата публикации 1 октября 2025 06:59
Поздравления с Днем защитников и защитниц 2025 - красивые картинки и видео к празднику
Украинские военные. Фото: Генштаб

1 октября 2025 года в Украине отмечают День защитников и защитниц. Это праздник мужества, несокрушимости и благодарности всем, кто защищает страну от врага. В этот день поздравляют военных, добровольцев и тех, кто ежедневно приближает победу.

Новини.LIVE рассказывает, как поздравить защитников и защитниц Украины, и делятся подборкой праздничных материалов.

Что нужно знать о Дне защитников и защитниц Украины

Этот государственный праздник отмечают ежегодно 1 октября. Ранее дата приходилась на 14 октября, но в 2023 году ее перенесли, чтобы отделить от религиозных праздников.

Сегодня этот день символизирует благодарность военным, добровольцам и волонтерам. Это возможность для всех украинцев выразить почтение тем, кто защищает независимость и свободу страны.

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2025

Вот несколько текстовых вариантов, которые можно отправить родным или военным:

  • "Спасибо за твое мужество и несокрушимость. Желаю здоровья, сил и надежных собратьев рядом".
  • "Слава героям Украины! Пусть каждый день приносит уверенность, тепло и поддержку близких".
  • "Твоя отвага защищает нас всех. Желаю покоя в сердце и веры в светлое будущее".
  • "Спасибо за твою защиту и преданность Украине. Пусть этот день будет наполнен благодарностью и уважением".

Открытки с поздравлениями ко Дню защитников и защитниц 2025

К празднику подготовлены открытки с поздравлениями, которые можно загрузить и отправить военным, друзьям или близким. Они подойдут для соцсетей, мессенджеров и печати.

З Днем захисників і захисниць 2025 - душевні картинки й відео - фото 1
Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2025 года. Фото: Новини.LIVE
З Днем захисників і захисниць 2025 - душевні картинки й відео - фото 2
Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2025 года. Фото: Новини.LIVE
З Днем захисників і захисниць 2025 - душевні картинки й відео - фото 3
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2025 года. Фото: Новини.LIVE
З Днем захисників і захисниць 2025 - душевні картинки й відео - фото 4
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2025 года. Фото: Новини.LIVE
З Днем захисників і захисниць 2025 - душевні картинки й відео - фото 5
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2025 года

В видеопоздравлениях объединены патриотические песни, фотографии военных и искренние слова благодарности. Такие ролики удобно распространять в соцсетях, отправлять в мессенджерах или демонстрировать во время праздничных мероприятий.

Как поздравить в этот день

  • Отправьте картинку или видео-поздравление в мессенджере.
  • Опубликуйте пост в соцсетях со словами благодарности.
  • Запишите собственное видео с пожеланиями для военных.
  • Присоединитесь к волонтерским акциям или соберите помощь для армии.

День защитников и защитниц Украины 2025 — важный праздник, когда каждый может выразить благодарность военным и добровольцам. Присылайте поздравления, открытки и видео, чтобы поддержать тех, кто защищает нашу страну.

Также мы рассказывали о том, как не стоит поздравлять военных с Днем защитников Украины.

ВСУ День защитников и защитниц Украины защитники военнослужащие праздник
Михаил Чудов - Редактор
Автор:
Михаил Чудов
