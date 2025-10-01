Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город З Днем захисників і захисниць 2025 — душевні картинки й відео

З Днем захисників і захисниць 2025 — душевні картинки й відео

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 06:59
Привітання з Днем захисників і захисниць 2025 - красиві картинки та відео до свята
Українські військові. Фото: Генштаб

1 жовтня 2025 року в Україні відзначають День захисників і захисниць. Це свято мужності, незламності й вдячності всім, хто боронить країну від ворога. У цей день вітають військових, добровольців і тих, хто щодня наближає перемогу.

Новини.LIVE розповідає, як привітати захисників і захисниць України, та діляться добіркою святкових матеріалів.

Реклама
Читайте також:

Що треба знати про День захисників і захисниць України

Це державне свято відзначають щороку 1 жовтня. Раніше дата припадала на 14 жовтня, але у 2023 році її перенесли, щоб відокремити від релігійних свят.

Сьогодні цей день символізує подяку військовим, добровольцям і волонтерам. Це можливість для всіх українців висловити шану тим, хто боронить незалежність та свободу країни.

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025

Ось кілька текстових варіантів, які можна надіслати рідним чи військовим:

  • "Дякую за твою мужність і незламність. Бажаю здоров’я, сил і надійних побратимів поруч".
  • "Слава героям України! Хай кожен день приносить упевненість, тепло і підтримку близьких".
  • "Твоя відвага захищає нас усіх. Бажаю спокою в серці та віри у світле майбутнє".
  • "Дякую за твій захист і відданість Україні. Хай цей день буде наповнений вдячністю та шаною".

Листівки з привітаннями до Дня захисників і захисниць 2025

До свята підготовані листівки з привітаннями, які можна завантажити та надіслати військовим, друзям чи близьким. Вони підійдуть для соцмереж, месенджерів і друку.

З Днем захисників і захисниць 2025 - душевні картинки й відео - фото 1
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем захисників і захисниць 2025 - душевні картинки й відео - фото 2
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем захисників і захисниць 2025 - душевні картинки й відео - фото 3
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем захисників і захисниць 2025 - душевні картинки й відео - фото 4
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем захисників і захисниць 2025 - душевні картинки й відео - фото 5
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем захисників і захисниць України 2025

У відеопривітаннях поєднані патріотичні пісні, фотографії військових та щирі слова вдячності. Такі ролики зручно поширювати у соцмережах, надсилати у месенджерах чи демонструвати під час святкових заходів.

Як привітати у цей день

  • Надішліть картинку чи відеопривітання у месенджері.
  • Опублікуйте пост у соцмережах зі словами подяки.
  • Запишіть власне відео з побажаннями для військових.
  • Приєднайтеся до волонтерських акцій або зберіть допомогу для армії.

День захисників і захисниць України 2025 — важливе свято, коли кожен може висловити вдячність військовим і добровольцям. Надсилайте привітання, листівки та відео, щоб підтримати тих, хто боронить нашу країну.

Також ми розповідали про те, як не варто вітати військових із Днем захисників України.

ЗСУ День захисників і захисниць України захисники військовослужбовці свято
Михайло Чудов - Редактор
Автор:
Михайло Чудов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації