Привітання з Днем захисників і захисниць 2025 - красиві картинки та відео до свята

Українські військові. Фото: Генштаб

1 жовтня 2025 року в Україні відзначають День захисників і захисниць. Це свято мужності, незламності й вдячності всім, хто боронить країну від ворога. У цей день вітають військових, добровольців і тих, хто щодня наближає перемогу.

Новини.LIVE розповідає, як привітати захисників і захисниць України, та діляться добіркою святкових матеріалів.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про День захисників і захисниць України

Це державне свято відзначають щороку 1 жовтня. Раніше дата припадала на 14 жовтня, але у 2023 році її перенесли, щоб відокремити від релігійних свят.

Сьогодні цей день символізує подяку військовим, добровольцям і волонтерам. Це можливість для всіх українців висловити шану тим, хто боронить незалежність та свободу країни.

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025

Ось кілька текстових варіантів, які можна надіслати рідним чи військовим:

"Дякую за твою мужність і незламність. Бажаю здоров’я, сил і надійних побратимів поруч".

"Слава героям України! Хай кожен день приносить упевненість, тепло і підтримку близьких".

"Твоя відвага захищає нас усіх. Бажаю спокою в серці та віри у світле майбутнє".

"Дякую за твій захист і відданість Україні. Хай цей день буде наповнений вдячністю та шаною".

Листівки з привітаннями до Дня захисників і захисниць 2025

До свята підготовані листівки з привітаннями, які можна завантажити та надіслати військовим, друзям чи близьким. Вони підійдуть для соцмереж, месенджерів і друку.

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем захисників і захисниць України 2025

У відеопривітаннях поєднані патріотичні пісні, фотографії військових та щирі слова вдячності. Такі ролики зручно поширювати у соцмережах, надсилати у месенджерах чи демонструвати під час святкових заходів.

Як привітати у цей день

Надішліть картинку чи відеопривітання у месенджері.

Опублікуйте пост у соцмережах зі словами подяки.

Запишіть власне відео з побажаннями для військових.

Приєднайтеся до волонтерських акцій або зберіть допомогу для армії.

День захисників і захисниць України 2025 — важливе свято, коли кожен може висловити вдячність військовим і добровольцям. Надсилайте привітання, листівки та відео, щоб підтримати тих, хто боронить нашу країну.

Також ми розповідали про те, як не варто вітати військових із Днем захисників України.