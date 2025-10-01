Привітання з Днем захисників і захисниць 2025 - красиві картинки та відео до свята

З Днем захисників і захисниць 2025 — душевні картинки й відео
1 жовтня 2025 року в Україні відзначають День захисників і захисниць. Це свято мужності, незламності й вдячності всім, хто боронить країну від ворога. У цей день вітають військових, добровольців і тих, хто щодня наближає перемогу.

Що треба знати про День захисників і захисниць України
Це державне свято відзначають щороку 1 жовтня. Раніше дата припадала на 14 жовтня, але у 2023 році її перенесли, щоб відокремити від релігійних свят.
Сьогодні цей день символізує подяку військовим, добровольцям і волонтерам. Це можливість для всіх українців висловити шану тим, хто боронить незалежність та свободу країни.
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025
Ось кілька текстових варіантів, які можна надіслати рідним чи військовим:
- "Дякую за твою мужність і незламність. Бажаю здоров’я, сил і надійних побратимів поруч".
- "Слава героям України! Хай кожен день приносить упевненість, тепло і підтримку близьких".
- "Твоя відвага захищає нас усіх. Бажаю спокою в серці та віри у світле майбутнє".
- "Дякую за твій захист і відданість Україні. Хай цей день буде наповнений вдячністю та шаною".
Листівки з привітаннями до Дня захисників і захисниць 2025
До свята підготовані листівки з привітаннями, які можна завантажити та надіслати військовим, друзям чи близьким. Вони підійдуть для соцмереж, месенджерів і друку.
Відеопривітання з Днем захисників і захисниць України 2025
У відеопривітаннях поєднані патріотичні пісні, фотографії військових та щирі слова вдячності. Такі ролики зручно поширювати у соцмережах, надсилати у месенджерах чи демонструвати під час святкових заходів.
Як привітати у цей день
- Надішліть картинку чи відеопривітання у месенджері.
- Опублікуйте пост у соцмережах зі словами подяки.
- Запишіть власне відео з побажаннями для військових.
- Приєднайтеся до волонтерських акцій або зберіть допомогу для армії.
День захисників і захисниць України 2025 — важливе свято, коли кожен може висловити вдячність військовим і добровольцям. Надсилайте привітання, листівки та відео, щоб підтримати тих, хто боронить нашу країну.
Також ми розповідали про те, як не варто вітати військових із Днем захисників України.
