Вода из кондиционера полезна для комнатных растений: как ее использовать

Полив растений водой из кондиционера. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

В жаркие летние дни кондиционер работает практически без остановки, а вода, которая постоянно стекает из него, обычно просто попадает в канализацию. Однако мало кто знает, что эта вода очень полезна для комнатных растений, если использовать её правильно.

Новости.LIVE со ссылкой на Green Prophet рассказывают, чем полезна вода из кондиционера для растений и как её использовать.

Почему вода из кондиционера отличается от водопроводной

Кондиционер не только охлаждает воздух, но и забирает из него лишнюю влагу. Когда тёплый воздух соприкасается с холодными деталями устройства, образуется конденсат, который и вытекает наружу. Эта жидкость отличается от обычной водопроводной воды. Она содержит очень мало растворенных солей, кальция и магния, поэтому по своим свойствам напоминает дистиллированную воду.

В исследовании, проведенном учеными в 2024 году, образцы воды из 120 кондиционеров показали низкое содержание тяжелых металлов и минимальное количество минеральных примесей. Поэтому многие садоводы используют её для полива растений, которые плохо переносят жёсткую воду.

Если вы регулярно поливаете цветы жесткой водой, в почве постепенно накапливаются соли, которые могут подавлять рост растений. Использование воды из кондиционера помогает избежать этой проблемы.

Для каких комнатных растений такая вода будет полезна

Многие популярные комнатные растения предпочитают мягкую воду без избытка солей. Поэтому конденсат из кондиционера может стать хорошей альтернативой водопроводной воде. Лучше всего он подходит для:

орхидей;

папоротников;

азалий;

спатифилумов;

калатей;

фикусов;

большинства декоративно-лиственных комнатных растений.

Как правильно использовать воду из кондиционера для полива

Несмотря на преимущества, использовать такую воду бездумно не стоит. Садоводы советуют соблюдать несколько простых правил:

собирайте воду только из чистого и исправного кондиционера;

регулярно очищайте фильтры и внутренние элементы устройства;

используйте свежесобранную воду, не оставляя её надолго в ёмкостях;

чередуйте её с обычной водой или специальными удобрениями.

Дело в том, что из-за почти полного отсутствия минералов вода из кондиционера не может полностью обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Если использовать только её в течение длительного времени, это может негативно сказаться на развитии цветов.

Каких ошибок следует избегать

Самое главное правило — не считать такую воду абсолютно стерильной. При прохождении через систему кондиционера она может контактировать с:

бактериями;

грибками;

плесенью;

пылью;

загрязнениями, которые накапливаются внутри оборудования.

Поэтому не стоит использовать воду из кондиционера, если устройство давно не проходило очистку или техническое обслуживание. Также специалисты не рекомендуют использовать её для питья или приготовления пищи.

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