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Успейте до конца июля 2026: какие травы можно собирать и сушить

18 июля 2026 08:29
Сбор трав в саду. Коллаж: Новини.LIVE
Кристина Кучугурная
Редактор

Июль — самый щедрый месяц для всех, кто любит ароматные чаи, домашние специи и натуральные травяные сборы. В этот период многие лекарственные и пряные растения накапливают максимальное количество эфирных масел, аромата и полезных свойств.

Новини.LIVE рассказывают, какие травы стоит заготовить в июле 2026 года и как сделать это правильно.

Какие лекарственные травы можно собирать до конца июля

В конце июля еще продолжается сезон заготовки многих популярных лекарственных растений.
Прежде всего стоит обратить внимание на тысячелистник. Еще одно ценное растение — зверобой. Его рекомендуют срезать в сухой солнечный день сразу после раскрытия цветков.

До конца месяца также можно заготавливать:

  • календулу;
  • мелиссу;
  • лаванду;
  • мяту;
  • кошачью мяту;
  • душицу;
  • тимьян;
  • шалфей;
  • розмарин;
  • тархун;
  • исоп;
  • любисток.

Все эти травы после правильной сушки хорошо сохраняют естественный аромат и могут использоваться в течение года.

Ароматические травы для домашнего чая

Июль — настоящий рай для любителей ароматных травяных напитков. Сейчас можно создать собственные чайные композиции, которые зимой напомнят о лете.

Для домашних чаев прекрасно подходят:

  • мелисса;
  • перечная мята;
  • кудрявая мята;
  • лаванда;
  • ромашка;
  • тимьян;
  • душица;
  • тысячелистник;
  • цветы бузины;
  • листья лимонной вербены.

Какие пряные травы стоит заготовить для кухни в июле

Конец июля — идеальное время пополнить запасы домашних специй. Некоторые культуры заготовляют не только ради ароматных листочков. Например, семена укропа, тмина или кориандра используют в качестве ароматной приправы для консервирования, выпечки, овощных блюд и маринадов.

В этот период можно срезать:

  • базилик;
  • укроп;
  • петрушку;
  • кинзу;
  • орегано;
  • майоран;
  • чабер;
  • фенхель;
  • зеленый лук-шнитт;
  • розмарин;
  • шалфей;
  • тархун;
  • чебрец.

Как правильно собирать травы, чтобы они не потеряли аромат

Чтобы травы хорошо хранились, оставались ароматными, полезными и вкусными в течение года, стоит соблюдать несколько простых правил:

  • срезайте только в сухую погоду;
  • собирайте после высыхания росы;
  • используйте острые ножницы или секатор;
  • не вырывайте растения вместе с корнями, если это не требуется для заготовки;
  • не срезайте более трети многолетнего растения, чтобы оно могло восстановиться;
  • оставляйте часть дикорастущих трав для опылителей и естественного восстановления.

Экологи рекомендуют собирать не более 10-20 % растений из естественной популяции. Такой подход помогает сохранять биоразнообразие и поддерживать естественное восстановление трав.

Также специалисты напоминают: не стоит собирать дикорастущие растения вблизи автомобильных дорог, промышленных предприятий или полей, которые обрабатывают химическими препаратами.

Как правильно сушить травы

Сразу после сбора растений разложите их для сушки. Затягивать с этим не стоит. Сушить следует в затененном, хорошо проветриваемом помещении без прямого солнечного света. Раскладывайте травы тонким слоем или подвешивайте небольшими пучками. После полного высыхания листья должны легко ломаться, а цветы — не терять естественный цвет.

Хранить готовые травяные сборы рекомендуется в сухом темном месте в:

  • стеклянных банках;
  • бумажных пакетах;
  • полотняных мешочках.

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