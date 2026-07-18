Успейте до конца июля 2026: какие травы можно собирать и сушить
Июль — самый щедрый месяц для всех, кто любит ароматные чаи, домашние специи и натуральные травяные сборы. В этот период многие лекарственные и пряные растения накапливают максимальное количество эфирных масел, аромата и полезных свойств.
Новини.LIVE рассказывают, какие травы стоит заготовить в июле 2026 года и как сделать это правильно.
Какие лекарственные травы можно собирать до конца июля
В конце июля еще продолжается сезон заготовки многих популярных лекарственных растений.
Прежде всего стоит обратить внимание на тысячелистник. Еще одно ценное растение — зверобой. Его рекомендуют срезать в сухой солнечный день сразу после раскрытия цветков.
До конца месяца также можно заготавливать:
- календулу;
- мелиссу;
- лаванду;
- мяту;
- кошачью мяту;
- душицу;
- тимьян;
- шалфей;
- розмарин;
- тархун;
- исоп;
- любисток.
Все эти травы после правильной сушки хорошо сохраняют естественный аромат и могут использоваться в течение года.
Ароматические травы для домашнего чая
Июль — настоящий рай для любителей ароматных травяных напитков. Сейчас можно создать собственные чайные композиции, которые зимой напомнят о лете.
Для домашних чаев прекрасно подходят:
- мелисса;
- перечная мята;
- кудрявая мята;
- лаванда;
- ромашка;
- тимьян;
- душица;
- тысячелистник;
- цветы бузины;
- листья лимонной вербены.
Какие пряные травы стоит заготовить для кухни в июле
Конец июля — идеальное время пополнить запасы домашних специй. Некоторые культуры заготовляют не только ради ароматных листочков. Например, семена укропа, тмина или кориандра используют в качестве ароматной приправы для консервирования, выпечки, овощных блюд и маринадов.
В этот период можно срезать:
- базилик;
- укроп;
- петрушку;
- кинзу;
- орегано;
- майоран;
- чабер;
- фенхель;
- зеленый лук-шнитт;
- розмарин;
- шалфей;
- тархун;
- чебрец.
Как правильно собирать травы, чтобы они не потеряли аромат
Чтобы травы хорошо хранились, оставались ароматными, полезными и вкусными в течение года, стоит соблюдать несколько простых правил:
- срезайте только в сухую погоду;
- собирайте после высыхания росы;
- используйте острые ножницы или секатор;
- не вырывайте растения вместе с корнями, если это не требуется для заготовки;
- не срезайте более трети многолетнего растения, чтобы оно могло восстановиться;
- оставляйте часть дикорастущих трав для опылителей и естественного восстановления.
Экологи рекомендуют собирать не более 10-20 % растений из естественной популяции. Такой подход помогает сохранять биоразнообразие и поддерживать естественное восстановление трав.
Также специалисты напоминают: не стоит собирать дикорастущие растения вблизи автомобильных дорог, промышленных предприятий или полей, которые обрабатывают химическими препаратами.
Как правильно сушить травы
Сразу после сбора растений разложите их для сушки. Затягивать с этим не стоит. Сушить следует в затененном, хорошо проветриваемом помещении без прямого солнечного света. Раскладывайте травы тонким слоем или подвешивайте небольшими пучками. После полного высыхания листья должны легко ломаться, а цветы — не терять естественный цвет.
Хранить готовые травяные сборы рекомендуется в сухом темном месте в:
- стеклянных банках;
- бумажных пакетах;
- полотняных мешочках.
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