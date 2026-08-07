Тыквы гниют на огороде: основные причины и как бороться с этой проблемой

Тыквы гниют на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Проблема, с которой нередко сталкиваются огородники, — тыквы начинают гнить прямо на грядке. Это свидетельствует об ошибках при выращивании овоща или о неблагоприятных погодных условиях. Но большинство таких проблем можно предотвратить.

Новини.LIVE со ссылкой на The Spruce рассказывает, почему возникает такая проблема и что нужно сделать, чтобы сохранить плоды здоровыми.

Почему тыквы гниют прямо на грядке: основные причины

Избыток влаги

После продолжительных дождей или чрезмерного полива плоды, лежащие непосредственно на сырой почве, постоянно контактируют с влагой. И такие условия становятся идеальной средой для развития грибковых инфекций. Чаще всего тыквы поражают:

серая гниль;

фитофтора;

антракноз;

различные виды пятнистостей.

Механические повреждения

Если кожуру прогрызли насекомые, слизни или грызуны, либо она треснула от удара, грибки и бактерии значительно легче проникают внутрь.

Перезревание

Нельзя передерживать урожай на грядке. После полного созревания тыква постепенно теряет естественную устойчивость к болезням, поэтому перезрелые плоды гниют гораздо быстрее.

Как предотвратить загнивание тыкв

Лучше предотвратить гниль, чем бороться с ней и ее последствиями. Еще на этапе посадки тыквы выбирайте солнечный участок с легкой, хорошо дренированной почвой, где вода не застаивается после дождей.

Желательно также изолировать плоды от земли. Особенно, если лето дождливое. Для этого под тыкву можно подложить солому, деревянную доску или другой сухой материал.

Не забывайте регулярно осматривать растения и плоды. Поврежденные и подгнившие тыквы, плети и листья нужно сразу удалять и убирать с грядки, чтобы инфекция не распространилась на здоровые плоды. И не оставляйте созревшие тыквы на огороде надолго, особенно если синоптики прогнозируют дождливую погоду.

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