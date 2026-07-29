Собака постоянно роет ямы во дворе: в чем причина и как отучить

Собака роет яму во дворе. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Ваша собака начала перекапывать весь двор? Не спешите ругать ее. У такого поведения есть свои причины. Поэтому стоит понять, почему собака роет и как бороться с этой привычкой, чтобы помочь домашнему питомцу и вашему двору.

Новини.LIVE со ссылкой на The Spruce Pets делится полезными советами ветеринаров.

Почему собака роет ямы во дворе: основные причины

Специалисты отмечают, что мотивы могут существенно различаться в зависимости от характера животного, породы, возраста и условий содержания.

Охотничий инстинкт

Если на вашем дворе обитают мыши, кроты или другие мелкие животные, собака может слышать их звуки или чувствовать запах и начать активно рыть землю. Особенно часто так ведут себя охотничьи породы, в частности терьеры и таксы.

Желание спрятать ценную вещь

Иногда собака использует яму как тайник. Любимые кости, лакомства или игрушки он инстинктивно пытается "сохранить на потом", зарывая их в землю. Такое поведение является абсолютно естественным и унаследовано от диких предков собак, которые запасали пищу на будущее.

Стремление укрыться от жары

Собака роет ямы, чтобы добраться до прохладного слоя земли и немного отдохнуть от жаркой погоды. Чаще так поступают породы с густой шерстью, среди которых хаски, маламуты.

Попытка согреться

Зимой ситуация может быть противоположной. Земля хорошо удерживает тепло, поэтому выкопанная яма становится своеобразным укрытием от холодного ветра.

Стресс или тревожность

Когда собака испытывает сильное волнение, страх или одиночество, она может начать копать землю, чтобы снизить внутреннее напряжение. Особенно часто это происходит после резких перемен в жизни, длительного пребывания в одиночестве или из-за недостатка внимания со стороны хозяина.

Скука и недостаток активности

Если вы уделяете мало времени своему домашнему любимцу, он мало гуляет, играет, то тогда он начинает самостоятельно придумывать себе занятия. Вместе с копанием могут появиться чрезмерный лай, порча вещей или жевание предметов.

Желание сбежать

Некоторые собаки начинают подкапывать забор, когда хотят выбраться за пределы двора. Причиной может быть любопытство, желание исследовать новую территорию или поиск других животных.

Подготовка к рождению щенков

У беременных самок незадолго до родов срабатывает инстинкт обустройства гнезда. Из-за этого они могут копать землю или пытаться обустроить уютное место для будущих щенков.

Как отучить собаку рыть ямы

Полностью избавиться от этого инстинкта практически невозможно. Однако ветеринары советуют не бороться с естественным поведением, а правильно его направлять.

Выделите место, где копать разрешено

Если собака очень любит рыть землю, можно обустроить отдельный участок с песком или рыхлой почвой. Там она сможет удовлетворять свой природный инстинкт без ущерба для клумб, газона или огорода.

Некоторые владельцы даже прячут в песке игрушки или лакомства, чтобы сделать такую зону еще более интересной.

Избавьтесь от грызунов во дворе

Если причиной является охота, стоит уменьшить количество мелких животных возле дома. Для этого можно убрать места, где они прячутся, или высадить ароматные растения, запах которых не нравится грызунам.

Позаботьтесь о комфорте в жару

Если собака роет землю, чтобы охладиться, обеспечьте ей тень, постоянный доступ к чистой воде и прохладное место для отдыха. А в холодное время года обеспечьте собаке теплое место.

Обеспечьте больше физической и умственной нагрузки

Ежедневные длительные прогулки, активные игры, отработка команд, поисковые упражнения и интерактивные игрушки помогают собаке тратить энергию. Чем интереснее проходит день питомца, тем меньше вероятность, что он начнет разрушать двор.

Не наказывайте за естественное поведение

Наказание редко помогает решить проблему. Если ругать собаку после того, как яма уже выкопана, она вряд ли поймет, за что именно получила наказание. Напротив, это может только усилить тревожность и спровоцировать новые нежелательные привычки.

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