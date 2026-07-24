Как удалить клеща у собаки или кошки и когда обращаться к врачу: советы ветеринаров

Клещи у собаки или кошки. Коллаж: Новини.LIVE

Сезон клещей длится вплоть до поздней осени, поэтому домашние питомцы рискуют подцепить паразита в любой день. Даже если ваша собака гуляет только возле дома, а кот изредка выходит во двор, риск укуса остается высоким. Важно не только вовремя заметить клеща, но и правильно его удалить, чтобы не навредить животному.

Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывают, как безопасно удалить клеща, когда нужно срочно обращаться к врачу и как защитить питомца от повторных укусов.

Как правильно удалить клеща у собаки или кошки

Клещ у животного — еще не приговор. Важно удалить паразита полностью. Специалисты рекомендуют использовать тонкий пинцет или специальный крючок для удаления клещей. Захватите паразита как можно ближе к коже животного и медленно потяните вверх ровным движением без резких рывков.

Не следует:

сжимать тело клеща;

резко дергать его;

выкручивать паразита;

смазывать клеща маслом, спиртом или другими жидкостями перед удалением.

Резкие движения или вращение могут привести к тому, что тело клеща оторвется, а его ротовые части останутся в коже. Это увеличивает риск местного воспаления. После удаления необходимо обработать место укуса антисептиком, безопасным для животных. Обычно это раствор хлоргексидина.

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Не выбрасывайте клеща

После того как вы извлекли клеща, не выбрасывайте его, а положите в герметичный контейнер или пакет, укажите дату удаления и храните несколько недель в холодильнике. Если у вашего питомца появятся тревожные симптомы, ветеринар сможет использовать эту информацию при диагностике или, при необходимости, отправить клеща на исследование.

Какие симптомы после укуса клеща нельзя игнорировать

Опасность заключается в том, что клещевые инфекции не всегда проявляются сразу. Первые признаки могут возникнуть через несколько дней, недель или даже месяцев после укуса.

К симптомам, требующим внимания, относятся:

повышенная температура;

вялость и сонливость;

отказ от еды;

увеличенные лимфатические узлы;

боль или отек суставов;

хромота;

изменения в поведении или неврологические нарушения;

проблемы с почками;

необычные кровотечения или синяки.

Кроме того, место укуса может сильно чесаться. Если животное постоянно расчесывает его, существует риск появления раны и бактериальной инфекции.

Как проявляются заболевания у собак и кошек

Хотя некоторые симптомы совпадают, ветеринары отмечают определенные особенности. У собак после укуса клеща чаще наблюдаются:

слабость;

лихорадка;

хромота;

скованность движений;

опухшие суставы;

бледные десны;

нарушение свертываемости крови.

У кошек чаще возникают:

выраженная вялость;

лихорадка;

плохой аппетит;

затрудненное дыхание;

пожелтение слизистых оболочек и кожи.

Важно: если после укуса клеща вы заметили хотя бы один из этих симптомов, не откладывайте визит в ветеринарную клинику.

Как защитить домашнего питомца от клещей

Самый эффективный способ профилактики — регулярная защита от паразитов в течение года, особенно если животное часто бывает на природе.

Ветеринары советуют:

использовать современные препараты от клещей, которые подбирает врач;

ежедневно осматривать шерсть после прогулок;

применять средства комплексной защиты от блох и клещей;

при необходимости использовать специальные ошейники с репеллентным действием;

регулярно косить траву во дворе и убирать густые заросли, где чаще всего прячутся клещи.

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