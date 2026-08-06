Ветеринары дали советы, как защитить лапы собаки от ожогов во время прогулок в жару

Прогулка с собакой летом. Коллаж: Новини.LIVE

В Украину пришла невероятная жара. Синоптики говорят, что август будет довольно жарким. А это испытание как для людей, так и для животных. Обычная прогулка в солнечный день может закончиться для собаки перегревом, ожогами на лапах или даже тепловым ударом. Но есть несколько простых правил, которые помогут избежать опасных последствий и сделать летний выгул безопасным.

Новини.LIVE со ссылкой на NBC News рассказывают, как защитить лапы собаки от жары и на какие тревожные сигналы стоит обратить внимание.

Как горячий асфальт вредит собакам

В жаркую погоду асфальт, бетон и тротуарная плитка очень быстро накапливают тепло и становятся источником опасности для животных. Если на улице более +30 °C, покрытие может разогреться до +60 °C и выше, а этого достаточно, чтобы повредить нежные подушечки лап. Даже если ожога нет, постоянный контакт с горячей поверхностью пересушивает кожу лап, из-за чего она начинает трескаться, становится чувствительной и легко травмируется.

Собаки также гораздо тяжелее переносят жару, чем люди. Они почти не потеют, а охлаждают организм преимущественно с помощью учащенного дыхания и испарения влаги через язык. Такой механизм менее эффективен, поэтому риск перегрева летом значительно возрастает.

Как понять, что асфальт уже слишком горячий

Ветеринары советуют воспользоваться простым способом проверки. Перед прогулкой приложите тыльную сторону ладони к асфальту примерно на 5-7 секунд. Если чувствуете боль или дискомфорт, соответственно и ваш питомец будет их испытывать.

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Во время прогулки внимательно наблюдайте за поведением питомца.

О проблеме говорит, если пес:

внезапно останавливается;

пытается перейти на траву;

часто поднимает лапы;

начинает хромать;

отказывается идти дальше;

дома постоянно вылизывает или грызет лапы.

Симптомами перегрева или теплового удара являются:

затрудненное дыхание;

сильное слюноотделение;

вялость;

слабость;

рвота;

дезориентация.

В такой ситуации собаку нужно как можно быстрее перенести в прохладное место и обратиться к ветеринарному врачу.

Как защитить лапы собаки от ожогов в жару

Чтобы летние прогулки были безопасными, ветеринары советуют соблюдать несколько простых правил:

Выходите на прогулку рано утром и поздно вечером, когда солнце село. В это время риск ожогов и перегрева значительно ниже. Планируйте маршрут через траву, лесные тропинки или грунтовые дорожки, чтобы сократить время прогулок по асфальту. В самые жаркие дни сокращайте продолжительность прогулок и откажитесь от активных физических нагрузок. Всегда берите с собой питьевую воду. Регулярно ухаживайте за подушечками лап. Используйте защитные бальзамы и восковые средства, которые помогают поддерживать кожу увлажненной, снижают риск появления трещин и создают защитный слой.

Некоторые владельцы для дополнительной защиты используют специальную обувь для собак. Качественные ботинки помогают предотвратить контакт лап с раскаленным покрытием и быстро становятся привычными для большинства животных, если правильно подобраны по размеру.

Что делать, если лапы перегрелись

Если по возвращении домой вы заметили, что лапы горячие или собака испытывает дискомфорт, их можно осторожно охладить прохладной, но не ледяной водой. Резкий перепад температур нежелателен, поэтому использовать лёд не рекомендуется.

Если же на подушечках лап появились волдыри, сильное покраснение или открытые повреждения, не стоит заниматься самолечением. Такие травмы могут заживать несколько недель и требуют осмотра ветеринарного врача.

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