Почему собака постоянно лижет лапы: ветеринары назвали пять тревожных причин

Собака дома лижет лапу. Коллаж: Новини.LIVE

Ваша собака стала регулярно вылизывать лапы? Не стоит списывать это на обычную привычку. Ведь нередко такое поведение животного свидетельствует о проблемах.

Новини.LIVE со ссылкой на American Kennel Club рассказывают, что означает такое поведение домашнего питомца, чем это опасно и когда следует обратиться к ветеринару.

Пять причин, по которым ваша собака постоянно лижет лапы

1. Травмы и посторонние предметы

Если собака внезапно начала вылизывать только одну лапу, прежде всего внимательно осмотрите ее. Причиной могут быть:

порез;

трещина в когте;

заноза;

колючка;

мелкий камешек;

любой посторонний предмет, застрявший между подушечками.

Иногда раздражение возникает после прогулки по раскаленному асфальту, посыпанным солью тротуарам или после укуса насекомого. Небольшие повреждения можно аккуратно промыть, продезинфицировать и следить за их заживлением. Если же рана глубокая, есть кровотечение или сильный отек, не откладывайте визит к ветеринару.

2. Дерматит, аллергия и раздражение кожи

Когда видимых повреждений нет, проблема может крыться в коже. Одной из самых распространенных причин вылизывания лап является дерматит, возникающий из-за бактериальных инфекций, контакта с раздражителями или аллергической реакции. Некоторые собаки чувствительно реагируют на бытовую химию, средства для обработки дорожек зимой, пыльцу растений или отдельные виды трав. Также зуд могут вызывать пищевые аллергии, определить которые самостоятельно довольно сложно.

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После каждой прогулки полезно промывать лапы чистой водой и хорошо их высушивать. Если покраснение или зуд не проходят, необходимо обратиться к ветеринару.

3. Паразиты

Блохи, клещи и некоторые другие паразиты часто становятся причиной сильного зуда. Из-за постоянного дискомфорта собака начинает непрерывно лизать лапы, что только ухудшает состояние кожи. Если вы заметили, что животное часто чешется, грызет лапы или ведет себя беспокойно, необходимо провести обработку от паразитов и проконсультироваться со специалистом.

4. Боль, не связанная с лапами

Нередко проблема заключается не в лапке. Боль может быть совсем в другой части тела. Таким образом животное может пытаться справиться с ней. Причиной могут быть заболевания суставов, артрит или другие проблемы опорно-двигательного аппарата. И, конечно, самостоятельно определить источник боли невозможно.

5. Тревожность, стресс и скука

Не все причины связаны с физическим здоровьем. Провоцировать такое поведение могут:

одиночество;

скука;

недостаток физической активности;

резкие изменения в жизни;

страх громких звуков;

разлука с хозяином.

Поэтому, если ветеринар исключил медицинские проблемы, стоит уделять больше времени прогулкам, активным играм и интеллектуальным игрушкам.

Чем опасно постоянное вылизывание лап

Постоянное вылизывание само по себе может привести к новым проблемам. Из-за постоянной влажности на коже быстро размножаются бактерии и грибки, что, соответственно, вызывает вторичные инфекции. В результате появляются:

покраснение;

отек;

неприятный запах;

усиленный зуд и ещё большее желание лизать лапы.

Получается замкнутый круг, который без лечения только ухудшает состояние животного. Поэтому, если вы заметили, что собака лижет лапы каждый день, не откладывайте консультацию с ветеринаром.

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