Проверьте консервацию: один признак выдаст негерметичную крышку

Мужчина заготавливает консервы на зиму. Фото: depositphotos.com

Максим Лозовой Редактор

В августе сезон консервирования в самом разгаре. Нужно успеть заготовить огурчики, помидоры, лечо, кабачки, баклажаны, а также варенье и компоты. Но после остывания банки обязательно нужно проверить на герметичность крышки. Сделать это можно буквально за несколько секунд.

Новини.LIVE рассказывают, как проверить герметичность банок после консервирования, какой признак должен насторожить и что делать с негерметичной банкой.

Как проверить герметичность банки

Самый простой способ занимает несколько секунд. Слегка нажмите пальцем на середину полностью остывшей крышки, а затем отпустите. Если центр остается неподвижным и немного втянутым внутрь, это характерный признак образовавшегося вакуума.

А вот крышка, которая прогибается, пружинит обратно или щелкает под пальцем, сигнализирует о проблеме. Такая банка не герметизировалась должным образом. Именно этот характерный щелчок легко пропустить, если просто поставить банки на полку сразу после охлаждения.

Когда проверять банки после консервирования

Не спешите нажимать на крышку сразу после того, как достали горячую банку. Сначала консервация должна полностью остыть. Специалисты National Center for Home Food Preservation советуют оставить банки при комнатной температуре на 12-24 часа. Только после этого можно проверять, образовался ли вакуум и хорошо ли держится крышка.

Почему крышка не втянулась

Причина не всегда кроется в самой крышке. Герметичной закрытке часто мешает:

небольшой скол или неровность на горлышке банки;

частичка еды, соуса или маринада, оставшаяся на ободке;

неправильное наполнение банки;

несоблюдение рекомендуемого способа термической обработки.

Что делать, если крышка щелкает

Негерметичную банку не следует просто ставить к остальным консервам и оставлять на зиму. Если проблему заметили в течение первых 24 часов и изначально заготовку готовили по проверенному безопасному рецепту, ее можно поставить в холодильник и использовать в ближайшее время или правильно переделать.

Для повторной обработки старую крышку снимают, проверяют горловину банки на наличие трещин и сколов, а при необходимости берут другую емкость. Содержимое рекомендуется снова нагреть до кипения, переложить в чистую банку, использовать новую крышку и провести полный цикл обработки по проверенному рецепту для горячего способа розлива. Сделать это нужно в течение 24 часов после первой консервации. Время и способ обработки зависят от конкретного продукта и рецепта.

Когда заготовку лучше не спасать

Если негерметичность заметили не сразу, а банка уже несколько дней простояла при комнатной температуре, экспериментировать с такой консервацией не стоит. Точно так же не следует пытаться спасти заготовку, если во время первой консервации не соблюдали проверенный способ термической обработки.

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