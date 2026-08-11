Помидоры не хотят краснеть на грядке: в чем причина и что делать

Выращивание помидоров на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Помидоры уже выросли, налились, но неделями остаются зелеными. Особенно странно это выглядит в августе, когда солнца и тепла более чем достаточно. Есть несколько факторов, которые на это влияют. Но овощу можно помочь быстрее созреть.

Новини.LIVE рассказывает, почему помидоры на грядке остаются зелеными и как это исправить.

Почему помидоры не краснеют

Обычно от опыления цветка до полного созревания помидора проходит примерно шесть-восемь недель. Однако точный срок зависит от сорта и погодных условий. Как пишет Good Housekeeping со ссылкой на специалистов по садоводству, медленное созревание помидоров далеко не всегда означает, что огородник допустил ошибку. Гораздо чаще процесс тормозит сама погода.

Одна из главных причин, по которой помидоры долго не созревают, — это чрезмерная жара. Специалист по садоводству из University of Illinois Extension Крис Энрот объясняет, что наиболее комфортная дневная температура для развития плодов составляет примерно от +21 до +29°C. Ночью оптимальная температура составляет от +16 до +21°C.

Как только дневная температура стабильно превышает +29°C, развитие плодов начинает замедляться. Ведь при очень высокой температуре растение хуже вырабатывает ликопин и каротин — природные пигменты, придающие спелым плодам красный и оранжевый цвет. А при жаре свыше +35°C днем и около +24°C и выше ночью могут возникать проблемы с опылением и образованием новых завязей. Когда температура снижается до более комфортного уровня, процесс созревания обычно возобновляется.

Еще одна причина — высокая влажность воздуха. При влажности свыше 70% пыльца может слипаться, из-за чего цветки хуже опыляются. В результате на кустах в течение некоторого времени образуется меньше новых плодов.

Что делать, если помидоры остаются зелеными и не созревают

Если причиной стала сильная жара, мгновенно заставить помидоры покраснеть не получится. Лучше всего дождаться снижения температуры. Краткий жаркий период обычно не наносит растению необратимого вреда. После нормализации температуры цветение, опыление, формирование плодов и их созревание возобновляются.

Когда можно срывать помидоры с куста

Не обязательно ждать, пока помидор станет полностью красным прямо на грядке. Если на зеленом плоде уже появился первый розовый или красноватый оттенок, его можно снять и оставить дозревать.

Кроме того, ранний сбор плодов в начале изменения цвета может помочь избежать растрескивания. Оно часто возникает из-за резких колебаний влажности почвы.

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