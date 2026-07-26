Помидоры на ветках потрескались: в чем причина и как спасти урожай

Женщина выращивает помидоры на огороде. Коллаж: Новости.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Довольно часто огородники сталкиваются с проблемой, когда сочные и красивые помидоры начинают растрескиваться прямо на грядках. Есть несколько причин, по которым это происходит. Но в большинстве случаев урожай можно спасти с помощью простых мер.

Новости.LIVE со ссылкой на RHS рассказывают, почему трескаются помидоры и что сделать, чтобы сохранить урожай здоровым.

Почему помидоры растрескиваются прямо на кустах

Как объясняют агрономы, растрескивание плодов не является инфекционным заболеванием. Это физиологическое явление, возникающее из-за неблагоприятных условий выращивания.

Чаще всего виновником становятся резкие перепады влажности почвы. Например, после продолжительной жары и пересыхания земли идет сильный дождь или огородник обильно поливает грядки. Корни быстро впитывают большое количество воды, мякоть начинает стремительно увеличиваться в объеме, а кожица не успевает растянуться. В результате на плодах появляются трещины.

Не менее важную роль играют и резкие колебания температуры. Жаркие дни и прохладные ночи создают для растений дополнительный стресс, что также негативно влияет на формирование плодов.

Особенно часто проблема возникает в конце лета, когда погода становится нестабильной, а ночи — более прохладными.

Какие еще факторы могут привести к растрескиванию плодов

Помимо неравномерного полива, существуют и другие причины, из-за которых помидоры могут терять товарный вид.

К ним относятся:

недостаток тепла во время роста плодов;

резкие перепады температуры в течение суток;

нерегулярное внесение питательных веществ;

выращивание томатов в контейнерах или мешках, где почва пересыхает значительно быстрее;

чередование длительных засушливых периодов с сильными ливнями.

Агрономы отмечают, что наиболее уязвимы именно плоды, которые активно растут и созревают, ведь в это время они особенно нуждаются в стабильном поступлении влаги и питательных веществ.

Как спасти урожай помидоров и не допустить появления трещин

Полностью контролировать погоду невозможно, но правильный уход поможет значительно снизить риск повреждения плодов.

Прежде всего нужно поддерживать равномерную влажность почвы. Помидоры лучше поливать регулярно небольшими порциями, чем редко, но очень обильно. Такой подход позволяет избежать резких скачков влажности.

Не менее полезно замульчировать грядки скошенной травой, соломой или другим органическим материалом. Мульча дольше удерживает влагу в почве и защищает корневую систему от перегрева.

Также стоит регулярно подкармливать растения удобрениями для томатов с повышенным содержанием калия. Этот элемент способствует нормальному развитию плодов и помогает поддерживать их качество.

Если помидоры выращиваются в теплице, важно регулярно проветривать её, чтобы избежать чрезмерной жары и резких перепадов температуры.

Что делать, если помидоры уже потрескались

Если трещины уже появились, не стоит оставлять такие плоды на кустах надолго. Через поврежденную кожицу внутрь легко проникают грибковые инфекции, особенно в сырую погоду.

Если помидор лишь слегка треснул и не имеет признаков гнили, его лучше как можно скорее сорвать и использовать для приготовления салатов, соусов или домашних заготовок.

После этого стоит пересмотреть режим полива и в дальнейшем поддерживать стабильную влажность почвы. Именно это считается самым эффективным способом предотвратить массовое растрескивание плодов до окончания сезона.

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