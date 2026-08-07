Осенняя посадка плодовых деревьев: когда это делать и как подготовить ямы

Осенняя посадка плодовых деревьев. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Осень в Украине считается лучшим периодом для посадки плодовых деревьев. Но не все культуры подходят. Кроме того, необходимо правильно определить сроки и подготовить яму, чтобы саженец успел хорошо укорениться до наступления морозов.

Новини.LIVE со ссылкой на Homes and Gardens рассказывают, когда сажать плодовые деревья осенью 2026 года, какие культуры лучше всего приживаются в этот сезон и как посадить, чтобы растение точно укоренилось.

Почему садоводы рекомендуют сажать плодовые деревья осенью: основные преимущества

Большинство популярных плодовых культур в Украине стоит сажать именно осенью. Есть несколько преимуществ:

дерево не страдает от жары и засухи;

прохладная и влажная почва создает почти идеальные условия для развития корневой системы;

осенью питомники предлагают самый широкий ассортимент свежевыкопанных саженцев, которые не проходили длительного зимнего хранения.

Какие деревья можно сажать осенью, а какие — нет

Осенняя посадка хорошо подходит для большинства плодовых культур:

яблони;

груши;

сливы;

аличи;

вишни.

А вот такие теплолюбивые культуры, как абрикосы, персики, черешня, миндаль, требуют большей осторожности. Их лучше сажать весной, особенно в северных и западных областях Украины. Молодые растения могут просто не пережить суровую бесснежную зиму, если не успеют достаточно окрепнуть.

Когда сажать плодовые деревья осенью 2026 года

Главное правило очень простое: до наступления устойчивых морозов должно оставаться примерно три-четыре недели. Этого времени обычно достаточно для нормального укоренения. Пока температура почвы на глубине 20-30 см остается выше нуля, корни продолжают активно расти.

Ориентировочные сроки посадки по регионам:

Полесье, Волынь, Львовская область — с конца сентября до второй декады октября;

— с конца сентября до второй декады октября; центральные области Украины — с начала октября до первых дней ноября;

— с начала октября до первых дней ноября; южные регионы — до конца ноября, а при теплой осени даже до середины декабря.

Стоит обращать внимание и на состояние самого саженца. Для посадки лучше всего подходят деревья, которые уже завершили вегетацию и сбросили листья. Если листья еще остались, но легко отделяются от побегов, их рекомендуют аккуратно удалить вручную.

Лучше всего приживаются однолетние или двухлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой длиной примерно 25-30 см.

Как правильно подготовить посадочную яму

Подготовка посадочной ямы начинается еще за две-четыре недели до высадки деревьев. За это время земля успевает естественным образом осесть.

Ориентировочные размеры ямы зависят от культуры:

яблоня и груша на сильнорослом подвое — около 70-80 см в диаметре и 60-70 см в глубину;

карликовые деревья и косточковые культуры — примерно 60×50 см.



При копании верхний плодородный слой почвы откладывают отдельно от нижнего. Именно плодородную землю используют для приготовления питательной смеси.

В нее добавляют:

два-три ведра перепревшего компоста или перегноя;

200-300 г суперфосфата;

100-150 г сульфата калия.

На кислых почвах дополнительно вносят доломитовую муку.

Правила посадки, которые помогут дереву быстро прижиться

Соблюдайте следующие рекомендации:

1. Подготовьте место для саженца

На дне посадочной ямы сформируйте небольшой холмик из подготовленной плодородной почвенной смеси. Установите на него саженец и аккуратно расправьте корни в разные стороны.

2. Засыпьте яму землей

Постепенно засыпайте корни почвой, время от времени слегка встряхивая деревце. Это поможет земле равномерно заполнить все пустоты между корешками.

3. Проверьте положение корневой шейки

После посадки корневая шейка должна оставаться примерно на 4-6 см выше уровня почвы. После естественного оседания почвы она окажется на правильной высоте. Заглубление корневой шейки может замедлить развитие дерева и негативно повлиять на будущий урожай.

4. Хорошо полейте саженец

Вокруг дерева сформируйте приствольный круг и сразу вылейте под него два-три ведра воды. Полив необходим даже в дождливую погоду, ведь он помогает почве плотнее прилечь к корневой системе.

5. Замульчируйте почву

После полива покройте приствольный круг слоем торфа или перегноя толщиной 5-8 см. Важно не засыпать мульчей сам ствол, чтобы избежать его высыхания.

6. Защитите молодое дерево

Подвяжите саженец к опоре, чтобы его не повредил ветер. Перед наступлением зимы оберните ствол защитной сеткой или лапником — это убережет дерево от зайцев и мышей.

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