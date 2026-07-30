Не давайте эти травы кроликам в августе 2026: какие растения навредят животным

Кормление кроликов на ферме. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Август — время, когда многие владельцы активно заготавливают зелень для кроликов. Однако в конце лета на лугах и огородах появляются растения, которые могут нанести вред здоровью животных.

Новини.LIVE со ссылкой на House Rabbit Care & Behavior рассказывает, какие травы нельзя давать кроликам в августе.

Почему некоторые виды августовской зелени опасны для кроликов

Многие считают, что любая трава с огорода или поля подходит для кроликов. На самом деле это роковая ошибка, ведь для этих животных даже небольшое количество некачественной зелени может стать причиной отравления.

А в августе к сбору трав нужно относиться особенно внимательно, ведь растительность в это время сильно меняется. Часть зелени уже перерастает, теряет сочность, начинает образовывать семена или же накапливать больше токсичных веществ.

Какие травы нельзя давать кроликам в августе 2026: список опасных растений

Болиголов

Болиголов пятнистый часто растет на обочинах, пустырях, возле водоемов и на влажных участках. В августе он может активно цвести и образовывать семена, из-за чего его легко случайно собрать вместе с безопасной травой. Растение содержит токсичные вещества, которые негативно влияют на нервную систему животных.

Болиголов пятнистый цветет. Фото: Pinterest

Пасленовые культуры

В августе на огородах остается много растений, которые могут казаться пригодными для корма, но на самом деле являются опасными и могут вызвать отравление. К ним относятся:

зеленые части картофеля;

листья томатов;

листья баклажанов;

ботва перца;

другие культуры семейства пасленовых.

Лютик

Лютик часто растет на лугах и во влажных местах. В августе его уже меньше, но все же можно встретить отдельные растения. Несмотря на привлекательный вид, эта культура содержит вещества, которые могут раздражать пищеварительную систему кроликов. Особенно опасно давать ее свежесобранной.

Лютик сардинский. Фото: inaturalist.org

Дурман и белладонна

Дурман обыкновенный часто появляется на пустырях, возле компостных куч и на необработанных участках. В конце лета он образует характерные плоды, поэтому становится более заметным. Ягоды могут привлекать внимание, но для кроликов это растение опасно.

Какую зелень можно давать кроликам в августе

Чтобы рацион оставался безопасным, лучше выбирать хорошо известные растения. Кроликам можно давать:

одуванчик;

подорожник;

крапиву после правильной подготовки;

мяту;

листья малины;

некоторые луговые травы.

Однако даже полезную зелень нужно вводить постепенно. Если животное раньше ее не ело, не стоит сразу давать большое количество. Перед кормлением траву нужно перебрать, удалить неизвестные растения, подсушить.

Главная ошибка фермеров в конце лета

Безопасный корм — одно из главных условий здоровья кроликов и хорошего прироста в хозяйстве. А проблемы, как правило, возникают из-за неосторожности при сборе зелени. Смешивание различных растений с поля, сбор у дорог или использование неизвестных сорняков могут привести к тому, что опасное растение случайно попадет в кормушку. Поэтому лучше потратить несколько минут на проверку зелени, чем потом лечить животных.

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