Огороды и сады под угрозой из-за исчезновения насекомых — что говорят ученые

Насекомые и пауки в природе.

Редко встретишь человека, который бы восхищался насекомыми или пауками. Чаще мы их боимся или же испытываем отвращение. Мало кто задумывается, что именно эти маленькие существа поддерживают жизнь на планете. Между тем ученые уже давно бьют тревогу из-за их исчезновения. Но человечество упрямо игнорирует проблему. Несмотря на то, что это может обернуться непоправимой катастрофой для аграриев.

Новини.LIVE рассказывает, что говорят ученые об исчезновении насекомых и как это может повлиять на огородничество и садоводство в мире и Украине.

Исчезновение насекомых и пауков — что говорит новое исследование

Почти 100 тысяч видов насекомых и паукообразных, живущих в Северной Америке, проанализировали экологи из Массачусетского университета в Амхерсте. Исследование возглавила эколог Лаура Фигероа, а также ее коллега Уэс Уолш. В своей научной работе они делятся тревожными данными — 88,5% видов насекомых и паукообразных не имеют никакого природоохранного статуса. Об их численности или состоянии популяций нет никаких данных.

Оказалось, что ученые чаще исследуют только определенные группы насекомых. Например:

водные насекомые, которые показывают уровень загрязнения воды;

бабочки;

стрекозы.

А вот паукообразные почти выпали из поля зрения науки. Поэтому, фактически наука слепа в этом вопросе и не знает, что на самом деле происходит с огромной частью живого мира. При том, что насекомые — это фундамент экосистемы планеты.

Почему насекомых становится все меньше

Ученые называют несколько главных причин уменьшения популяций:

интенсивное использование пестицидов;

уничтожение естественных сред обитания;

изменение климата;

урбанизация;

загрязнение воды и почвы.

Почему исчезновение насекомых опасно для огородов и садов

Для Украины, как для аграрной страны, исчезновение насекомых и пауков может стать тоже ощутимой проблемой. Без них природные системы начнут разрушаться. Если не сохранить насекомых, последствия могут быть следующими:

1. Снижение урожайности

Большинство культур опыляются именно насекомыми. Поэтому, нет опылителей, нет и урожая. Огородники некоторых стран уже вынуждены искусственно опылять растения.

2. Распространение вредителей

Многие насекомые являются естественными врагами огородных вредителей. Например:

божьи коровки уничтожают тлю;

жужелицы поедают личинок вредителей;

пауки контролируют численность мух, комаров и гусениц.

3. Снижение плодородия почвы

Многие насекомые участвуют в разложении органических остатков. Без них земля становится менее плодородной. Такие насекомые:

перерабатывают листья;

разрыхляют почву;

способствуют образованию гумуса.

Что могут сделать владельцы огородов и садов

Украинцы как никто знают, один человек может стать частью глобальных изменений. Поэтому, если вы хотите помочь нашей планете и сохранить полезных насекомых, сделайте несколько простых шагов:

меньше используйте химические инсектициды;

высаживайте цветы, которые привлекают опылителей;

не уничтожайте пауков и божьих коровок.

