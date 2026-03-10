Комахи та павуки вимирають — що буде з нашими городами та садами

Комахи та павуки в природі. Колаж: Новини.LIVE

Більшість людей відчувають огиду до комах і павуків або ж бояться їх. Мало хто задумується, що саме ці маленькі істоти підтримують життя на планеті. Тим часом науковці вже давно б'ють на сполох через їх зникнення. Але проблема в тому, що людство ігнорує цю проблему. Попри те, що це може обернутися непоправною катастрофою для аграріїв.

Новини.LIVE розповідає, що кажуть науковці про зникнення комах та як це може вплинути на городництво та садівництво у світі та Україні.

Реклама

Читайте також:

Зникнення комах та павуків — що каже нове дослідження

Майже 100 тисяч видів комах і павукоподібних, що живуть у Північній Америці, проаналізували екологи з Массачусетського університету в Амхерсті. Дослідження очолила еколог Лаура Фігероа, а також її колега Вес Волш. У своїй науковій праці вони діляться тривожними даними — 88,5% видів комах і павукоподібних не мають жодного природоохоронного статусу. Про їхню чисельність або стан популяцій немає жодних даних.

Виявилося, що науковці частіше досліджують лише певні групи комах. Наприклад:

водні комахи, які показують рівень забруднення води;

метелики;

бабки.

А от павукоподібні майже випали з поля зору науки. Тож, фактично наука сліпа у цьому питанні й не знає, що насправді відбувається з величезною частиною живого світу. При тому, що комахи — це фундамент екосистеми планети.

Чому комах стає все менше

Науковці називають кілька головних причин зменшення популяцій:

інтенсивне використання пестицидів;

знищення природних середовищ існування;

зміна клімату;

урбанізація;

забруднення води та ґрунту.

Чому зникнення комах небезпечне для городів і садів

Для України, як для аграрної країни, зникнення комах й павуків може стати теж відчутною проблемою. Без них природні системи почнуть руйнуватися. Якщо не зберегти комах, наслідки можуть бути наступними:

1. Зниження урожайності

Більшість культур запилюються саме комахами. Тож, немає запилювачів, немає й врожаю. Городники деяких країн вже змушені штучно запилювати рослини.

2. Розповсюдження шкідників

Багато комах є природними ворогами городніх шкідників. Наприклад:

сонечка знищують попелицю;

жужелиці поїдають личинок шкідників;

павуки контролюють чисельність мух, комарів і гусені.

3. Зниження родючості ґрунту

Чимало комах беруть участь у розкладанні органічних решток. Без них земля стає менш родючою. Такі комахи:

переробляють листя;

розпушують ґрунт;

сприяють утворенню гумусу.

Що можуть зробити власники городів і садів

Українці як ніхто знають, одна людина може стати частиною глобальних змін. Тож, якщо ви хочете допомогти нашій планеті та зберегти корисних комах, зробіть кілька простих кроків:

менше використовуйте хімічні інсектициди;

висаджуйте квіти, які приваблюють запилювачів;

не знищуйте павуків та сонечок.

Раніше ми розповідали, що до України після зимівлі повернулися перші лелеки. Їх помітили дослідники у Чорнобильській зоні. Ці птахи відіграють важливу роль в екосистемі, адже контролюють кількість комах, жаб, ящірок та гризунів. А ще лелеки — індикатори стану природи. Де є ці красені, там екологія хороша.