На листьях помидоров появляются черные пятна: как спасти урожай
Черные пятна на листьях томатов — проблема, с которой часто сталкиваются огородники. Но важно выяснить, в чем причина. В большинстве случаев существуют простые способы спасти урожай помидоров и забыть о проблемах.
Новини.LIVE со ссылкой на The Spruce рассказывает, почему на листьях томатов появляются черные пятна и как спасти растения.
Почему на листьях помидоров появляются черные пятна
Появление черных или темно-коричневых пятен на листьях помидоров чаще всего свидетельствует о развитии грибковой или бактериальной инфекции. Такие болезни особенно активно распространяются во время:
- влажной погоды;
- резких перепадов температуры;
- чрезмерного полива;
- густых посадок.
Чаще всего помидоры поражают следующие заболевания:
- раннее пятнистое увядание или альтернариоз
На листьях образуются темные округлые пятна с характерными концентрическими кругами, после чего листья постепенно желтеют, засыхают и опадают. Со временем болезнь переходит на плоды. Если вовремя не принять меры, можно потерять часть урожая.
- бактериальная пятнистость
Сначала на листьях появляются мелкие темные пятнышки, которые постепенно увеличиваются. Впоследствии инфекция распространяется и на плоды.
- Бактериальная крапчатость
В этом случае черные точечки остаются очень мелкими, однако быстро покрывают значительную часть листьев.
- Верхушечная гниль
Черные пятна заметны преимущественно на плодах с нижней стороны. Это физиологическое нарушение, возникающее из-за недостатка кальция и неравномерного полива. В отличие от грибковых инфекций, оно не передается другим растениям.
- антракноз
Грибковое заболевание, которое чаще поражает созревшие помидоры. На плодах образуются темные углубленные пятна, а без лечения грибок способен распространиться на соседние кусты.
Как спасти помидоры, если черные пятна уже появились
Полностью восстановить поврежденную листву уже не удастся. Однако своевременные меры помогут остановить распространение болезни и сохранить большую часть урожая.
Фермеры рекомендуют:
- удалять всю пораженную листву и плоды острым стерильным инструментом;
- все растительные остатки следует утилизировать;
- провести легкое прореживание, если посадки слишком густые, и удалить лишние нижние листья, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;
- пересмотреть режим полива;
- поливать только у корня, избегая попадания воды на листья.
В случае грибковых заболеваний могут понадобиться разрешенные фунгициды. Если растение полностью поражено, его придется удалить, чтобы защитить здоровые кусты.
Как предотвратить появление черных пятен на помидорах
Самый эффективный способ борьбы с заболеваниями томатов — правильная профилактика. Опытные огородники советуют:
- выбирать сорта, обладающие повышенной устойчивостью к распространенным болезням;
- высаживать рассаду только в хорошо прогретую почву;
- не загущать посадки;
- регулярно подвязывать кусты;
- обеспечивать растения сбалансированной подкормкой без избытка азота;
- поддерживать равномерную влажность почвы;
- использовать мульчу;
- регулярно удалять сорняки, которые ухудшают вентиляцию и могут быть источником инфекций;
- соблюдать севооборот и не выращивать томаты на одном месте несколько лет подряд.
Делимся другими советами опытных фермеров
Что стоит сажать рядом с помидорами, чтобы защитить будущий урожай от тли и белокрылки.
Какая полезная домашняя подкормка поможет кустам томатов щедро плодоносить.
Какая хитрость при подвязке помидоров черри способна увеличить урожай.
Читайте Новини.live!