Медовый Спас 2026: можно ли выходить на огород в праздник 1 августа

Женщина работает на огороде в праздник. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Каждый год украинцы отмечают один из крупнейших летних православных праздников — Медовый Спас или Маковея. По новоюлианскому календарю его отмечают 1 августа. В этом году праздник приходится на субботу, когда появляется возможность не только отдохнуть, но и позаботиться о саде и огороде. Но можно ли работать на земле в этот день согласно народным приметам и церковным традициям?

Новини.LIVE делится главными обычаями, запретами и народными приметами Медового Спаса.

Что означает Медовый Спас и почему его празднуют 1 августа

Это первый из трех Спасов и одновременно начало Успенского поста — одного из важнейших периодов духовного очищения для православных верующих. После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь и праздник, и пост мы встречаем ежегодно 1 августа.

Праздник связан с памятью святых мучеников Маккавеев, а также с почитанием Животворящего Креста Господня. В народной традиции этот день знаменует начало сбора меда нового урожая, созревание мака и лекарственных трав. Поэтому верующие несут в храмы на освящение мед, воду, мак и ароматные букеты, которые называют "маковейчиками". После богослужения семьи собираются вместе для празднования.

Какие запреты существуют в Медовый Спас

Маковея считается днем, который желательно посвятить молитве, семье и добрым делам. Наши предки верили, что все хорошее, сделанное в этот праздник, возвращается сторицей.

Согласно народным традициям, в этот день нельзя:

ссориться;

оскорблять других;

ругаться;

начинать день с тяжелого физического труда вместо молитвы или посещения храма;

устраивать шумные застолья;

злоупотреблять алкоголем, ведь начинается Успенский пост;

отказывать тем, кто просит о помощи;

поддаваться злобе, зависти или дурным мыслям.

Можно ли работать на огороде и в саду 1 августа: народные приметы и традиции

По народным приметам, в Медовый Спас старались не трогать землю. Наши предки верили, что в этот день она должна "отдохнуть", поэтому любые тяжелые работы переносили на другое время.

Прежде всего, нежелательными считались:

перекопка почвы;

прополка грядок;

обрезка деревьев и кустарников;

пересадка растений;

другие работы, связанные с обработкой земли.

В народе верили, что тот, кто нарушит запреты, лишится урожая и привлечет в свою жизнь бедность. Поэтому хозяева старались завершить основные работы еще до праздника.

В то же время легкие дела, не связанные с нарушением почвы, во многих регионах не считались запретными. Например, после посещения богослужения можно было полить растения в сильную жару или собрать созревшие или опавшие плоды, если это было необходимо.

Что говорит церковь о работе в Медовый Спас

Важно различать народные обычаи и церковное учение. Православная церковь не устанавливает прямого запрета на работу в саду или на огороде 1 августа. В то же время священнослужители подчеркивают, что в большой церковный праздник стоит прежде всего найти время для молитвы, участия в богослужении, духовного покоя и добрых дел.

Напомним, ранее мы писали, какие овощи и зелень можно посадить на огороде в августе, чтобы собирать вкусный урожай до поздней осени.

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