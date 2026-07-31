Медовый Спас 2026: можно ли работать в огороде 1 августа, какие существуют запреты

Медовый Спас 2026: можно ли выходить на огород в праздник 1 августа
Каждый год украинцы отмечают один из крупнейших летних православных праздников — Медовый Спас или Маковея. По новоюлианскому календарю его отмечают 1 августа. В этом году праздник приходится на субботу, когда появляется возможность не только отдохнуть, но и позаботиться о саде и огороде. Но можно ли работать на земле в этот день согласно народным приметам и церковным традициям?
Новини.LIVE делится главными обычаями, запретами и народными приметами Медового Спаса.
Что означает Медовый Спас и почему его празднуют 1 августа
Это первый из трех Спасов и одновременно начало Успенского поста — одного из важнейших периодов духовного очищения для православных верующих. После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь и праздник, и пост мы встречаем ежегодно 1 августа.
Праздник связан с памятью святых мучеников Маккавеев, а также с почитанием Животворящего Креста Господня. В народной традиции этот день знаменует начало сбора меда нового урожая, созревание мака и лекарственных трав. Поэтому верующие несут в храмы на освящение мед, воду, мак и ароматные букеты, которые называют "маковейчиками". После богослужения семьи собираются вместе для празднования.
Какие запреты существуют в Медовый Спас
Маковея считается днем, который желательно посвятить молитве, семье и добрым делам. Наши предки верили, что все хорошее, сделанное в этот праздник, возвращается сторицей.
Согласно народным традициям, в этот день нельзя:
- ссориться;
- оскорблять других;
- ругаться;
- начинать день с тяжелого физического труда вместо молитвы или посещения храма;
- устраивать шумные застолья;
- злоупотреблять алкоголем, ведь начинается Успенский пост;
- отказывать тем, кто просит о помощи;
- поддаваться злобе, зависти или дурным мыслям.
Можно ли работать на огороде и в саду 1 августа: народные приметы и традиции
По народным приметам, в Медовый Спас старались не трогать землю. Наши предки верили, что в этот день она должна "отдохнуть", поэтому любые тяжелые работы переносили на другое время.
Прежде всего, нежелательными считались:
- перекопка почвы;
- прополка грядок;
- обрезка деревьев и кустарников;
- пересадка растений;
- другие работы, связанные с обработкой земли.
В народе верили, что тот, кто нарушит запреты, лишится урожая и привлечет в свою жизнь бедность. Поэтому хозяева старались завершить основные работы еще до праздника.
В то же время легкие дела, не связанные с нарушением почвы, во многих регионах не считались запретными. Например, после посещения богослужения можно было полить растения в сильную жару или собрать созревшие или опавшие плоды, если это было необходимо.
Что говорит церковь о работе в Медовый Спас
Важно различать народные обычаи и церковное учение. Православная церковь не устанавливает прямого запрета на работу в саду или на огороде 1 августа. В то же время священнослужители подчеркивают, что в большой церковный праздник стоит прежде всего найти время для молитвы, участия в богослужении, духовного покоя и добрых дел.
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