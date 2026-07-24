Клещ укусил собаку или кошку: что делать и когда обращаться к ветеринару

Клещи у собаки или кошки. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Сезон клещей длится вплоть до поздней осени, поэтому домашние питомцы рискуют подцепить паразита в любой день. Даже если ваша собака гуляет только возле дома, а кот изредка выходит во двор, риск укуса остается высоким. Важно не только вовремя заметить клеща, но и правильно его удалить, чтобы не навредить животному.

Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывают, как безопасно удалить клеща, когда нужно срочно обращаться к врачу и как защитить питомца от повторных укусов.

Как правильно удалить клеща у собаки или кошки

Клещ у животного — еще не приговор. Важно удалить паразита полностью. Специалисты рекомендуют использовать тонкий пинцет или специальный крючок для удаления клещей. Захватите паразита как можно ближе к коже животного и медленно потяните вверх ровным движением без резких рывков.

Не следует:

сжимать тело клеща;

резко дергать его;

выкручивать паразита;

смазывать клеща маслом, спиртом или другими жидкостями перед удалением.

Резкие движения или вращение могут привести к тому, что тело клеща оторвется, а его ротовые части останутся в коже. Это увеличивает риск местного воспаления. После удаления необходимо обработать место укуса антисептиком, безопасным для животных. Обычно это раствор хлоргексидина.

Не выбрасывайте клеща

После того как вы извлекли клеща, не выбрасывайте его, а положите в герметичный контейнер или пакет, укажите дату удаления и храните несколько недель в холодильнике. Если у вашего питомца появятся тревожные симптомы, ветеринар сможет использовать эту информацию при диагностике или, при необходимости, отправить клеща на исследование.

Какие симптомы после укуса клеща нельзя игнорировать

Опасность заключается в том, что клещевые инфекции не всегда проявляются сразу. Первые признаки могут возникнуть через несколько дней, недель или даже месяцев после укуса.

К симптомам, требующим внимания, относятся:

повышенная температура;

вялость и сонливость;

отказ от еды;

увеличенные лимфатические узлы;

боль или отек суставов;

хромота;

изменения в поведении или неврологические нарушения;

проблемы с почками;

необычные кровотечения или синяки.

Кроме того, место укуса может сильно чесаться. Если животное постоянно расчесывает его, существует риск появления раны и бактериальной инфекции.

Как проявляются заболевания у собак и кошек

Хотя некоторые симптомы совпадают, ветеринары отмечают определенные особенности. У собак после укуса клеща чаще наблюдаются:

слабость;

лихорадка;

хромота;

скованность движений;

опухшие суставы;

бледные десны;

нарушение свертываемости крови.

У кошек чаще возникают:

выраженная вялость;

лихорадка;

плохой аппетит;

затрудненное дыхание;

пожелтение слизистых оболочек и кожи.

Важно: если после укуса клеща вы заметили хотя бы один из этих симптомов, не откладывайте визит в ветеринарную клинику.

Как защитить домашнего питомца от клещей

Самый эффективный способ профилактики — регулярная защита от паразитов в течение года, особенно если животное часто бывает на природе.

Ветеринары советуют:

использовать современные препараты от клещей, которые подбирает врач;

ежедневно осматривать шерсть после прогулок;

применять средства комплексной защиты от блох и клещей;

при необходимости использовать специальные ошейники с репеллентным действием;

регулярно косить траву во дворе и убирать густые заросли, где чаще всего прячутся клещи.

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