Как высушить мокрую одежду за пять минут: несколько простых лайфхаков

Быстрая сушка мокрой одежды. Коллаж: Новини.LIVE

Леонид Волков Редактор

Иногда возникают ситуации, когда нужно быстро высушить мокрую одежду. На помощь придут простые лайфхаки.

Новини.LIVE рассказывает, какие простые способы позволят высушить одежду буквально за пять минут.

Четыре простых способа высушить одежду за пять минут

Фен

Этот способ идеально подойдет, если нужно срочно высушить футболку, блузку или другое изделие из легкой ткани.

Как сушить:

Убедитесь, что вещь влажная, а не мокрая. С нее не должна стекать вода. Повесьте одежду на плечики и включите фен. Если есть насадка-концентратор, лучше воспользоваться ею. Используйте прохладный или слегка теплый воздух, ведь чрезмерный нагрев может повредить волокна ткани. Держите фен примерно на расстоянии 25-30 см от вещи и постоянно перемещайте поток воздуха из стороны в сторону.

Утюг

Еще один проверенный способ быстро высушить одежду — воспользоваться утюгом. Однако он подходит только для слегка влажных вещей.

Что нужно делать:

Разложите одежду на ровной поверхности, тщательно расправьте складки. Установите температуру, рекомендованную для конкретного типа ткани. Особое внимание уделите швам, воротникам, манжетам и участкам возле пуговиц, ведь именно там обычно скапливается больше всего влаги. Деликатные ткани лучше гладить через сухое полотенце или поместить между двумя чистыми махровыми полотенцами. Они впитают остатки влаги и помогут избежать повреждений. Во многих случаях уже через 5-10 минут вещь становится сухой. После глажки одежду желательно повесить на плечики и дать немного остыть.

Сушильный шкаф

Такой метод подходит не для всех материалов, поэтому перед сушкой стоит убедиться, что ткань устойчива к воздействию высоких температур.

Для небольших вещей можно использовать духовку, но делать это следует очень осторожно:

предварительно нагрейте ее примерно до 100°C, после чего выключите. Разложите изделие на противне одним слоем и поместите его в теплую, уже выключенную духовку. Проверяйте состояние ткани каждые несколько минут, чтобы избежать перегрева.

Вентилятор и полотенца

Этот способ полностью высушит одежду не за пять минут, а примерно за полчаса, однако он не требует постоянного контроля и позволяет спокойно заниматься своими делами.

Что нужно делать:

Заверните влажную вещь в сухое махровое полотенце и хорошо прижмите по всей длине. Ткань быстро отдаст часть влаги. Для лучшего результата повторите процедуру с другим сухим полотенцем. Затем развесьте одежду на плечиках у открытого окна, на балконе или в хорошо проветриваемой комнате. Если есть вентилятор, он также поможет ускорить процесс. Повесьте вещь на расстоянии 50-100 см от прибора и включите режим вращения.

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