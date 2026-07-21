Какие овощи еще можно посеять в конце июля 2026 для щедрого осеннего урожая

Осенний урожай, посев овощей летом. Коллаж: Новини.LIVE

Многие огородники считают, что время посева овощей уже давно прошло. Но на самом деле конец июля — идеальный момент для получения второго урожая некоторых огородных культур.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardening Know How делится списком овощей, подходящих для июльского посева.

Список овощей, которые можно сеять в конце июля 2026

Редис

Редис — это тот овощ, который растет буквально на глазах. В зависимости от сорта, от посева до сбора урожая проходит всего 25-40 дней. Поэтому к осени можно успеть собрать даже несколько урожаев.

Сеять семена можно в:

открытый грунт;

высокие грядки;

просторные контейнеры глубиной не менее 15 см.

Осенний редис часто получается сочнее, слаще и хрустяще, чем весенний, ведь он формируется уже при более низких температурах. Но обязательно нужно поддерживать равномерную влажность почвы, чтобы корнеплоды не растрескивались.

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Морковь

Морковь созревает примерно за 70-80 дней, а первые осенние похолодания делают корнеплоды сочнее и вкуснее. Под воздействием прохлады крахмал постепенно превращается в природные сахара.

Для выращивания лучше всего подойдут рыхлые грядки без камней и плотных комков земли. Морковь не пересаживают, поэтому семена сразу высевают на постоянное место. После появления всходов растения нужно проредить, а землю регулярно поливать.

Свекла

Еще один замечательный вариант для летнего посева — столовая свекла. Большинство сортов дают урожай через 50-70 дней. И опять же прохладные осенние ночи только улучшают вкусовые качества. Кстати, молодые листья свеклы тоже подходят для салатов и гарниров. Выращивать свеклу можно как на обычных грядках, так и в больших контейнерах. Важно не допускать загущения посадок и пересыхания почвы.

Кустовая фасоль

Также стоит посеять кустовую фасоль. Она быстро растет и начинает плодоносить уже через 50-60 дней после появления всходов. Лучше всего фасоль развивается в хорошо прогретой почве. Особенно много влаги ей требуется во время цветения. Чтобы стимулировать появление новых стручков, урожай желательно собирать регулярно.

Капуста кейл

Прохлада и легкие осенние заморозки не пугают кейл. Наоборот, первые холодные ночи делают листья нежнее и слаще. Молодую зелень можно срезать уже примерно через месяц после посева, тогда как для полного созревания требуется 55-70 дней.

Шпинат

Эта листовая овощная культура дает урожай уже через 35-50 дней после посева, а молодые листья пригодны к употреблению даже через 20-25 дней. Шпинат не боится холодов, а вот во время жары молодые всходы желательно немного притенять и регулярно поливать. Для непрерывного сбора зелени высевать шпинат следует каждые одну-две недели.

Брокколи, белокочанная капуста, цветная капуста и брюссельская капуста

Капустные культуры обычно требуют от 80 до 100 дней до полного созревания, в зависимости от сорта. В жаркую погоду молодые растения желательно мульчировать, регулярно поливать и, при необходимости, притенять.

Как получить большой осенний урожай

Чтобы овощи плодоносили дольше, опытные огородники рекомендуют применять поэтапный посев. Для этого семена высевают не одновременно, а с интервалом в одну-две недели. Благодаря этому урожай будет созревать постепенно, а свежая зелень и овощи будут на столе значительно дольше.

Также специалисты советуют:

следить за влажностью почвы;

мульчировать грядки;

в периоды сильной жары временно притенять овощи специальным агроволокном или легкой сеткой;

своевременно удалять сорняки;

прореживать загущенные всходы;

во время ранних осенних заморозков теплолюбивые культуры следует накрыть агроволокном.

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