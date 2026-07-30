Что посадить в августе 2026: урожай будет радовать до поздней осени

Посадка огородных культур в августе. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Многие считают август завершением огородного сезона. Но именно в это время появляется прекрасная возможность посеять некоторые овощи и зелень, чтобы осенью собрать еще один щедрый урожай.

Новини.LIVE со ссылкой на Epic Gardening рассказывают, какие огородные культуры посадить в августе, чтобы продлить сезон свежих овощей и зелени до поздней осени.

Какую зелень и пряные травы стоит посеять в августе

Большинство из этих культур хорошо переносит осеннюю прохладу, а некоторые даже могут перезимовать под легким укрытием, чтобы весной быстро начать расти.

Последний месяц лета прекрасно подходит для посева:

петрушки;

рукколы;

шпината;

мангольда;

мелиссы;

листового салата;

листовой горчицы;

ориентальных салатных смесей;

корн-салата;

лука-перья;

цикория.

Какие овощи посадить в августе для осеннего урожая

Редис

Редис — один из рекордсменов по скорости созревания. Некоторые ранние сорта дают урожай менее чем за месяц, поэтому их смело можно высевать в конце лета. Для осеннего выращивания также прекрасно подходят зимние сорта, которые лучше переносят прохладную погоду и могут храниться значительно дольше.

Морковь

Поздние посевы моркови часто дают очень сладкие корнеплоды, ведь прохладные осенние ночи способствуют накоплению природных сахаров. Для августовской посадки лучше выбирать сорта, предназначенные для длительного хранения. Во время прорастания семян особенно важно поддерживать почву равномерно влажной. Когда растения окрепнут, полив можно сделать менее частым, но регулярным.

Репа

Эта культура постепенно возвращается на украинские огороды. Современные сорта обладают более нежным вкусом и хорошо подходят как для свежих салатов, так и для запекания или тушения. У репы съедобны не только корнеплоды, но и молодые листья. Высевать ее желательно примерно за один-два месяца до ожидаемых первых заморозков. Легкая прохлада только улучшает вкусовые качества овоща.

Горох

Если до первых заморозков остается не менее двух месяцев, можно посеять горох. Семена рекомендуется предварительно замочить, а растениям сразу обеспечить опору для вьющихся стеблей. Осенний горох нередко плодоносит до октября, а при теплой осени — даже дольше.

Фасоль

В регионах с теплой осенью можно выращивать кустовую фасоль. Скороспелые сорта способны сформировать полноценный урожай примерно за два месяца. Чтобы продлить плодоношение, посадки можно накрывать агроволокном или небольшими парниками во время первых похолоданий.

Какие капустные культуры можно вырастить в августе

Конец лета — прекрасное время для растений семейства капустных, ведь они гораздо лучше растут в прохладную погоду, чем в летнюю жару.

Для августовских посевов или высадки рассады подходят:

белокочанная капуста;

брокколи;

цветная капуста;

капуста кейл;

листовая капуста коллард;

брокколи рааб;

бок-чой.

Большинство из этих культур требует регулярного полива, солнечного места и питательной почвы. В то же время осенняя прохлада способствует формированию плотных кочанов, сочных листьев и насыщенного вкуса. Многие сорта хорошо переносят даже легкие заморозки, поэтому урожай можно собирать в сентябре, октябре, а иногда и в ноябре.

Что нужно учесть при августовской посадке

Чтобы получить хороший урожай, недостаточно просто правильно выбрать культуру. Агрономы советуют соблюдать несколько простых правил:

регулярно поливать молодые всходы, особенно во время жары;

мульчировать почву, чтобы дольше сохранять влагу;

выбирать раннеспелые или холодостойкие сорта;

высевать семена в уже хорошо подготовленную и рыхлую почву;

при необходимости использовать агроволокно для защиты от ранних заморозков и вредителей.

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