Можно ли есть арбуз с косточками: эксперты развенчали мифы

Девушка ест большой кусок арбуза. Фото: magnific.com

Лето невозможно представить без сочного арбуза. Эту сладкую ягоду любят все. А вот черные косточки, которые в ней содержатся, у многих вызывают беспокойство. Причина проста: еще с детства можно было услышать, что семена вызывают аппендицит или другие проблемы с желудком.

Новини.LIVE рассказывают, что на самом деле произойдет, если съесть арбуз с косточками, и какие популярные мифы давно пора забыть.

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Можно ли есть арбуз с косточками

Врач и кандидат медицинских наук Юрий Габорец подчеркивает, что арбузные косточки съедобны. Если вы случайно проглотили несколько семян вместе с мякотью, ничего страшного не произойдет. Целые твердые семечки могут пройти через пищеварительный тракт практически непереваренными и естественным путем покинуть организм.

Могут ли арбузные косточки вызвать аппендицит

Это один из самых распространенных страхов. Однако научные данные свидетельствуют, что семена растений крайне редко становятся причиной аппендицита. Такие случаи единичны. Поэтому одна или несколько проглоченных косточек арбуза не являются поводом для беспокойства.

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Чем полезны семечки арбуза

Самое интересное, что семена, которые мы привыкли считать отходами, на самом деле обладают питательной ценностью. Сушеные ядра арбузных семян содержат растительный белок, жиры, магний, цинк, фосфор и другие питательные вещества. Например, в 28 граммах сушеных ядер содержится около 8 граммов белка и 146 миллиграммов магния.

Однако есть важный нюанс. Если просто проглотить твердую косточку целиком, питательных веществ из нее вы не получите. Ее нужно хорошо пережевывать.

Кому следует быть осторожными

Особая осторожность требуется при употреблении маленькими детьми. Целые твердые косточки могут представлять риск удушья, поэтому малышам их лучше не давать отдельно и следить, чтобы ребенок хорошо пережевывал пищу. Не стоит также специально глотать большое количество целых твердых семян.

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