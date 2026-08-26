Чи можна їсти кавун з кісточками: експерти розвінчали міфи

Дівчина їсть великий шматок кавуна. Фото: magnific.com

Літо неможливо уявити без соковитого кавуна. Цю солодку ягоду люблять усі. А от чорні кісточки, які вона містить, у багатьох викликають тривогу. Причина проста: ще з дитинства можна було почути, що насіння спричиняє апендицит або інші проблеми зі шлунком.

Новини.LIVE розповідає, що насправді станеться, якщо з'їсти кавун із кісточками, та які популярні міфи давно час забути.

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Чи можна їсти кавун з кісточками

Лікар та кандидат медичних наук Юрій Габорець наголошує, кавунові кісточки їстівні. Якщо ви випадково проковтнули кілька насінин разом із м'якоттю, нічого страшного не станеться. Цілі тверді кісточки можуть пройти через травний тракт практично неперетравленими та природним шляхом залишити організм.

Чи можуть кавунові кісточки викликати апендицит

Це один із найпопулярніших страхів. Однак наукові дані свідчать, що насіння рослин вкрай рідко стають причиною апендициту. Такі випадки поодинокі. Тож одна або кілька проковтнутих кавунових кісточок не є підставою боятися.

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Чим корисні кавунові кісточки

Найцікавіше те, що насіння, яке ми звикли вважати відходами, насправді має поживну цінність. Сушені ядра кавунового насіння містять рослинний білок, жири, магній, цинк, фосфор та інші поживні речовини. Наприклад, у 28 грамах сушених ядер міститься близько 8 грамів білка та 146 міліграмів магнію.

Проте є важливий нюанс. Якщо просто проковтнути тверду кісточку цілою, поживних речовин з неї ви не отримаєте. Її потрібно добре пережовувати.

Кому слід бути обережними

Особлива обережність потрібна з маленькими дітьми. Цілі тверді кісточки можуть становити ризик удушення, тому малюкам їх краще не давати окремо та стежити, щоб дитина добре пережовувала їжу. Не варто також спеціально ковтати велику кількість цілих твердих насінин.

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