Арбузы на огороде растут мелкими: что нужно сделать уже сейчас

Выращивание арбузов на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Сезон арбузов в Украине уже в самом разгаре. Многие огородники с нетерпением ждут сбора сладких и крупных плодов. Но нередко сталкиваются с проблемой, когда арбузы не набирают вес. Существует несколько ошибок при выращивании этой культуры, и часть из них можно исправить даже в разгар сезона.

Новини.LIVE со ссылкой на The Spruce рассказывает, почему арбузы на огороде растут мелкими и как спасти ваш урожай.

Шесть ошибок, из-за которых арбузы не растут

1. Дефицит питательных веществ

Арбузы относятся к культурам, которые активно потребляют питательные вещества в течение всего сезона. Особенно важным для формирования крупных плодов является калий. Он помогает накапливать сахара и способствует росту плодов.

Чтобы исправить ситуацию, стоит:

внести хорошо перепревший компост;

использовать комплексные удобрения для бахчевых культур;

отдавать предпочтение подкормкам с невысоким содержанием азота, особенно во время налива плодов.

2. Неподходящая почва

Даже самая лучшая подкормка не сработает, если почва не подходит для арбузов. На легких песчаных почвах питательные вещества быстро вымываются после полива или дождей. А тяжелая и глинистая земля плохо пропускает воду и воздух, поэтому корни развиваются медленнее, и, соответственно, само растение отстает в росте.

Чтобы сделать песчаную почву более влагоемкой, а глинистую — более рыхлой и воздухопроницаемой, внесите органику. Компост — лучший вариант.

3. Неправильный полив

Полив напрямую влияет и на размер арбузов, и на их сладость. Из-за дефицита влаги плоды растут медленнее, а мякоть может стать менее сочной и почти несладкой. А из-за избытка воды корни испытывают недостаток кислорода, и растение ослабевает. Поэтому лучше поддерживать равномерную влажность почвы без резких пересыханий и застоя воды.

4. Неправильное место посадки

Это одна из самых светолюбивых культур. Арбузу требуется не менее восьми часов прямого солнечного света ежедневно. Растение не сформирует крупные и сладкие плоды, если растет в тени деревьев, возле заборов или высоких культур. В таком случае желательно устранить источник затенения или аккуратно направить плети на более освещенный участок.

5. Неблагоприятный климат, холодная погода

Арбузы не любят холодный климат. Если температура в течение длительного времени остается низкой, растения испытывают стресс, развиваются медленнее и формируют более мелкие плоды.

Также на рост отрицательно влияет слишком ранняя высадка рассады в открытый грунт. На грядке можно высаживать арбузы, когда земля уже прогрелась до +16 °C на глубине 10 см. При этом температура воздуха должна стабильно держаться выше +20 °C днем, а ночью — не ниже +12 °C.

6. Слишком ранний сбор урожая

Иногда проблема заключается не в выращивании, а в поспешной уборке урожая. Недозревший арбуз не станет слаще после того, как его срежут. В зависимости от сорта, арбузам требуется от 70 до 130 дней для полного созревания.

Узнайте, как понять, что арбуз на грядке уже созрел и готов к сбору.

Также читайте, как правильно поливать арбузы и дыни в жару, чтобы плоды росли сладкими и крупными.