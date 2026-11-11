ИИ в медицине — как изменится конкуренция клиник. Александр Короговный CEO iLION Medical Digital

Искусственный интеллект диагностирует сложные заболевания точнее врачей. По крайней мере в эксперименте Microsoft, результаты которого опубликовали в октябре 2026 года. Но самый интересный вопрос не в том, заменит ли ИИ врача. А в том, как технологии изменят конкуренцию между клиниками и за что пациенты будут готовы платить.

ИИ против врачей: о чем на самом деле говорят цифры

Система Microsoft MAI-DxO правильно определила диагноз в 83% сложных случаев из The New England Journal of Medicine. Врачи общей практики, которые могли пользоваться справочниками и интернетом, — в 36%. Вместо одного ответа алгоритм организует виртуальный консилиум: несколько ИИ-агентов предлагают версии, выбирают обследования и проверяют выводы.

Есть принципиальная оговорка: речь идет о моделировании на основе описанных клинических случаев, а не о лечении реальных пациентов. И сравнивали систему с отдельными врачами общей практики, а не с командами узких специалистов. Поэтому заголовки о конце профессии врача — преувеличение. Однако игнорировать такой результат медицинскому бизнесу не стоит.

От звездного врача к сильной клинике

Сегодня многие медицинские учреждения строят продвижение вокруг личностей. Известный хирург, репродуктолог или кардиолог становится главной причиной записи. Пациент идет к конкретному человеку, а название клиники иногда остается второстепенным.

Это работает, но создает зависимость: врач меняет место работы — и часть пациентов уходит за ним. При этом инвестиции в рекламу его имени не всегда превращаются в долгосрочную ценность бренда медицинского учреждения.

Мой прогноз: с развитием ИИ роль личности врача не исчезнет, но изменится соотношение конкурентных преимуществ. Пациент все чаще будет оценивать, насколько хорошо работает вся система: помогают ли технологии избегать ошибок, как быстро можно пройти диагностику, согласованы ли решения разных специалистов, кто отвечает за результат.

Сильный врач останется преимуществом. Но сильная клиника — это уже не просто сумма сильных врачей.

Технологии можно приобрести. Доверие — нет

На первом этапе внедрение медицинского ИИ может стать заметным отличием между конкурентами. Но что произойдет, когда подобные инструменты получат десятки клиник? Само наличие алгоритма перестанет удивлять. Как сегодня пациента уже сложно убедить одним лишь сообщением о современном оборудовании.

Выигрывать будут те, кто сможет интегрировать технологии в ежедневную работу: объединить их с опытом врачей, контролем качества, понятным маршрутом пациента и ответственностью за медицинские решения. И, главное, убедительно объяснить людям, какую пользу это дает именно им.

Ведь пациент не может самостоятельно проверить точность диагностической модели или оценить все внутренние процессы клиники. В ситуации неопределенности он выбирает тех, кому доверяет. А доверие формируется годами: через реальный опыт лечения, открытую коммуникацию, репутацию команды и последовательность бренда.

Что менять в медицинском маркетинге уже сейчас

Прежде всего — перестать сводить ценность клиники к фамилиям в рекламных объявлениях. Личные бренды врачей нужны, но они должны усиливать общую репутацию учреждения, а не существовать отдельно от нее.

Второе — говорить о технологиях на языке пользы. Не «мы внедрили ИИ», а «как это помогает врачу принять обоснованное решение, сократить лишние обследования или улучшить путь пациента». И только тогда, когда клиника действительно может подтвердить такие результаты.

Третье — системно работать с доверием еще до первого визита. Сайт, отзывы, экспертные публикации, присутствие в поиске и ответах ИИ постепенно формируют представление о клинике. Репутация становится не дополнением к рекламе, а основой выбора. Для владельца это означает смену приоритетов: вкладывать средства не только в привлечение новых обращений, но и в сервис, стандарты работы и опыт пациента после записи. Потому что ни одна рекламная кампания не компенсирует системного недоверия к клинике.

Я не считаю, что ИИ скоро заменит врачей. Медицина нуждается в эмпатии, опыте, ответственности и человеческом контакте. Но технологии уже заставляют по-новому взглянуть на будущее медицинского бизнеса.

На мой взгляд, клиники будут все меньше конкурировать только отдельными врачами и все больше — качеством всей медицинской системы, технологиями и силой бренда. А когда технологические возможности постепенно выровняются, именно доверие пациентов может стать самым дорогим активом клиники.