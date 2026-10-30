Женщины в логистике — Екатерина Романюк менеджер по развитию проектов Linemedia

Украинские перевозчики ищут людей, которые могли бы сесть за руль грузовиков. Женщины проходят обучение, получают необходимые категории и ищут работу. Казалось бы, интересы совпадают. Но между удостоверением водительницы и её первым самостоятельным рейсом есть расстояние, которое не преодолеть одними усилиями автошколы.

Когда говорим о развитии транспортного бизнеса, мы легко переходим на язык техники: сколько машин нужно, какие модели выбрать, что приобрести новым, а что — подержанным. Это понятная логика. Однако даже удачно подобранный грузовик не выполнит заказ сам. Если некому работать, инвестиция в автопарк не даёт ожидаемого результата.

Именно поэтому я считаю разговор о женщинах в грузовых перевозках прежде всего разговором о готовности бизнеса меняться. Война, мобилизация и миграция сузили доступный рынок труда. Перевозчики не могут повлиять на все эти обстоятельства. Но они могут повлиять на то, кого приглашают на собеседование и кому дают шанс приобрести опыт.

Если компания жалуется на нехватку водителей, но не готова рассматривать подготовленную кандидатку только потому, что раньше в ней работали лишь мужчины, часть кадровой проблемы она создаёт себе сама.

Не временная замена мужчинам

Мне кажется ошибочной сама постановка вопроса: смогут ли женщины заменить мужчин за рулём? Она уводит нас от профессиональных требований к сравнению полов. Бизнесу нужен не мужчина или женщина как таковые, а человек, который умеет безопасно управлять техникой, понимает свою ответственность и выполняет работу.

Женщины работали дальнобойщицами и до полномасштабной войны. Сейчас они не открывают для себя прежде невозможную профессию — они получают больше путей в сферу, доступ к которой долгое время ограничивали в том числе стереотипы. Для кого-то это смена работы после переезда, для кого-то — возможность получить востребованную квалификацию. А для кого-то — желание работать с большой техникой, которое раньше не воспринимали всерьёз.

Стоит уважать этот выбор, а не представлять его лишь как вынужденный ответ на войну. Если сегодня компания нанимает водительницу, она должна видеть в ней будущую коллегу, а не временный способ закрыть вакансию до возвращения «привычного» рынка труда.

И не стоит обосновывать профессиональную пригодность женщин утверждениями об их якобы природной внимательности или осторожности. Даже положительные обобщения остаются стереотипами, ведь профессиональные компетенции и навыки следует оценивать индивидуально, независимо от пола.

Удостоверение есть. А работа?

Программы переквалификации уже помогают женщинам сделать первый шаг. OnTrack в рамках Reskilling Ukraine готовит водительниц грузовиков по категориям C и CE. She Drives сочетает обучение с поддержкой участниц и сотрудничеством с работодателями. Сам принцип связи между подготовкой и рабочим местом не нов: ещё в 2024 году Новини.LIVE писали об [обучении водительниц автобусов с последующим трудоустройством](https://finance.novyny.live/v-ukrayini-zapustili-programu-pidgotovki-zhinok-vodiiok-avtobusiv-197724.html).

Но я не ставила бы знак равенства между успешным обучением и решённой кадровой проблемой. Можно подготовить много выпускниц и не получить соответствующего пополнения в компаниях, если работодатели по-прежнему будут ждать только готовых специалистов с многолетним стажем. Опыт не возникает вместе с удостоверением. Кто-то должен дать возможность его приобрести.

Уже есть примеры, когда этот переход состоялся. Выпускницы OnTrack Оксана Панчошна и Виктория Синицкая-Куценко работают в Avtologistika: Оксана выполняет рейсы по Украине, а у Виктории есть опыт международных перевозок на тягаче. Для меня это аргумент не в пользу исключительности отдельных женщин, а в пользу самого пути: обучение может вести к реальной работе.

Следующий вопрос — готова ли компания пройти этот путь вместе с новичком. Выделить наставника, дать время на маневрирование и парковку, постепенно передать ответственность за самостоятельные рейсы. Да, это требует ресурсов. Но ожидание опытного кандидата, пока техника простаивает, тоже имеет цену.

Профессиональные сообщества, в частности «Сестри доріг», могут помочь советом и поддержкой. Они не могут вместо перевозчика организовать стажировку или сделать отношение в его коллективе уважительным.

Разговор о равенстве начинается с базовых условий

Можно много говорить о равных возможностях и при этом не иметь на базе места, где сотрудница может нормально переодеться. Это приземлённое противоречие, но именно такие вещи определяют, насколько декларации соответствуют повседневной работе.

Оборудованные санитарные помещения, женские уборные, тёплые бытовые помещения, понятный график — не декоративное дополнение к вакансии. Это часть условий, на которые человек соглашается, выбирая работодателя. Если для привлечения женщин приходится впервые внимательно посмотреть на бытовые условия водителей, выиграть от этого может вся команда.

То же касается физической нагрузки. Крепление груза, подключение оборудования, длительная работа за рулём — реальные задачи, которые не стоит замалчивать ради привлекательной истории о новых возможностях. Но обсуждать нужно конкретные операции, необходимую подготовку и безопасность, а не предположение, что женщина заранее не справится.

Длительные рейсы тоже подходят не всем. Для человека, который заботится о детях или других близких, долгое отсутствие дома может стать препятствием. Честный разговор о маршрутах и графике до найма полезнее обещания, что со всем можно будет разобраться потом. Где-то есть возможность предложить более короткие внутренние рейсы, где-то специфика работы этого не позволяет. Важно, чтобы выбор опирался на реальные условия.

Речь не о создании отдельной, облегчённой профессии для женщин. Речь о нормально организованной работе с одинаковыми требованиями к результату и безопасности.

Новые машины не исправят старых подходов

Я не считаю, что перевозчикам нужно покупать новые грузовики только потому, что они планируют нанимать женщин. Инвестиционное решение должно соответствовать задачам бизнеса. Однако если компания уже обновляет парк, стоит оценивать технику не только по цене приобретения, но и по удобству и безопасности работы с ней.

Автопарк и кадровая политика не существуют отдельно. Можно приобрести машину и не найти человека, который будет на ней работать. Можно нанять водительницу и потерять её из-за условий, о которых не подумали до первого рейса. В обоих случаях бизнес недополучает результат от своих вложений.

Поэтому я бы оценивала успех привлечения женщин не по количеству объявлений об открытости и даже не по количеству выданных удостоверений. Важнее, сколько подготовленных водительниц нашли работу, приобрели опыт и решили остаться. Именно здесь становится понятно, изменился ли рынок на самом деле.

Дефицит кадров заставил отрасль заметить людей, которых она раньше могла не замечать. Было бы ошибкой использовать эту возможность только для срочного закрытия вакансий. Гораздо важнее пересмотреть сами правила, по которым бизнес ищет и удерживает работников.

Грузовику всё равно, кто за рулём — мужчина или женщина. Перевозчику должно быть важно, как этот человек работает и захочет ли он выйти в следующий рейс именно с его компанией.