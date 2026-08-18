Адаптация ветеранов к гражданской жизни — как быть рядом. Психолог Betobee Анастасия Быкова

Вместе с ветеранами, которые возвращаются со службы, мы фактически учимся жить в новой реальности. Хочу говорить именно о тех, кто уже вернулся к гражданской жизни, — ведь их контекст кардинально отличается от того, что описывается в зарубежных учебниках по реинтеграции.

В Украине демобилизованный человек продолжает жить в условиях войны. Даже если он больше не носит военную форму, вокруг остаются воздушные тревоги, обстрелы, потери, новости с фронта, близкие, которые продолжают служить. Поэтому возвращение к гражданской жизни здесь — совсем не возвращение к тому, что было до февраля двадцать второго.

Почему адаптация — двусторонний процесс?

Очень важно говорить не только об адаптации ветерана к гражданской среде, но и об адаптации самой среды. Работодателям, коллегам, специалистам, близким также приходится учиться взаимодействовать с человеком, который прошел через такой опыт. Это двусторонний процесс. Задача стоит не только перед ветераном.

Отсюда еще один важный вывод для тех, кто практикует в смежных сферах: мы можем иметь знания, протоколы, методики, годы практики — но этого не всегда достаточно, чтобы заранее знать, что именно будет полезно конкретному человеку. Поэтому обратная связь от ветеранов критически важна. Что подходит, что не срабатывает, что сложно, чего хотелось бы избегать — эта информация формирует систему, которая со временем начинает работать лучше. Помогая тем, кто вернулся раньше, мы уже иначе можем встречать тех, кто возвращается сейчас.

Как жить с опытом службы, а не вопреки ему?

Вопрос не в том, как сделать так, чтобы человек "снова стал гражданским". Военный опыт уже является частью идентичности, и он не исчезнет от того, что человек сменит одежду. Гораздо важнее вопрос — как с этим опытом жить дальше: постепенно возвращаться к мирным привычкам, находить свое место в работе, отношениях, быту. Новое пространство не обязательно будет совпадать с тем, что было до службы, — и в этом нет ничего патологического.

Сон, работа, отношения, эмоции, коммуникация — это действительно типичные запросы после возвращения. Но если убрать из этого перечня слово "ветеран", большинство из них узнают очень многие люди. Поэтому важно не создавать отдельную категорию, будто с человеком "что-то не так". Не каждое изменение после службы — это симптом. Могут измениться приоритеты, отношение ко времени, к работе, к отношениям. Важнее смотреть не на сам факт изменений, а на то, как человек чувствует себя с ними и помогают ли они двигаться дальше.

Ветеран — в первую очередь человек, переживший свой непростой опыт. Как и кто угодно, он может не хотеть говорить, не сразу понимать собственные потребности, отрицать сложности или пытаться справиться самостоятельно. Кому-то действительно удается опереться на себя, семью или окружение. Кому-то в определенный момент нужна внешняя поддержка — и это так же нормально.

Что стоит знать тем, кто рядом

Один из главных уроков новой реальности — учиться видеть за статусом человека. Не объяснять автоматически каждую его реакцию тем, что он ветеран. Но и не игнорировать опыт, который у него есть. Быть внимательнее к словам, реакциям, шуткам, способу коммуникации — не потому, что нужно постоянно бояться сделать что-то не так, а потому, что мы просто не знаем, что пережил человек рядом.

Вот несколько практических ориентиров для повседневного общения:

Не сравнивать опыты и не выстраивать иерархию боли: "тебе еще ничего, вот тот…"

Не требовать объяснений реакций, которые кажутся непонятными.

Спрашивать, как человек, а не о службе — если он хочет говорить о пережитом, он скажет сам.

Не ожидать быстрой "нормализации" — темп возвращения у каждого свой.

Поддержка ветеранов — это не только программы, реабилитация или отдельные специалисты. Это еще и то, как мы как общество постепенно учимся быть рядом с людьми, чей опыт может кардинально отличаться от нашего собственного.

Как общество учится жить с разным опытом

У кого-то есть опыт службы, у кого-то — потери близких, кто-то пережил оккупацию или эвакуацию, кто-то годами живет под обстрелами. У каждого это проявляется по-разному, и никто не обязан "выглядеть" определенным образом.

Мы в сервисе психологической помощи Betobee считаем, что нет и не может быть единого сценария возвращения. Для кого-то главное — как можно быстрее вернуться к привычному ритму и меньше думать о пережитом. Для кого-то — переосмыслить опыт, найти новые смыслы, изменить направление. Кто-то возвращается после потерь и нуждается в совсем другом темпе. Подходы к поддержке должны быть такими же разными.

Пожалуй, самое важное, что мы можем дать человеку после возвращения, — пространство без требования быстро адаптироваться или стать таким, каким он был до службы. Пространство, в котором он может постепенно найти свое место уже со всем тем опытом, который имеет.