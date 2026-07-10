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Токсичные сотрудники на собеседовании — как их распознать
Медцентр

Токсичные сотрудники на собеседовании — как их распознать

Как распознать манипулятора, критикана, лентяя, саботажника и эмоционального вампира ещё на собеседовании. Вопросы, которые спасают.

Екатерина Филипова
Екатерина Филипова

Расстановщица в теме бизнеса и денег, бизнес-коуч

Дата публикации
10 июля 2026 18:03
Наём без ошибок — как выявить токсичное поведение кандидата. Советы бизнес-коуча Екатерины Филипповой
Токсичные сотрудники на собеседовании. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ

Через три месяца после найма выясняется, что человек разрушает команду. Резюме было идеальным, разговор — уверенным, рекомендации — тёплыми. Токсичные сотрудники на собеседовании выглядят именно так. Если знать, на какие сигналы обращать внимание, большинство из них можно отсеять ещё до оффера.

Манипулятор — самый опасный тип

На первый взгляд — вовлечённый, надёжный, ценный. Но постепенно в команде появляются напряжение, недоверие, конфликты. Манипулятор редко действует открыто — его главный инструмент это чувство вины. Сначала возвышает человека, потом унижает, потом снова возвышает. На этих "качелях" он держит контроль над окружением. Цель — собственное влияние, а не результат компании. Он делит команду на "своих" и "чужих", подрывает авторитет руководителя и в итоге переходит к открытому саботажу.

Распознать его на собеседовании можно через один вопрос: "Расскажите о своей предыдущей команде и руководителе". Манипулятор активно подчёркивает собственную незаменимость и объясняет все неудачи чужими ошибками. "Меня не оценили", "коллеги мешали", "руководитель не понимал" — это типичные маркеры. Если в рассказе о четырёх местах работы ни один человек рядом не оказался достойным — перед вами тревожный сигнал.

Как распознать критикана и почему он опасен?

Критикан видит проблемы повсюду. Казалось бы, полезная черта — кто-то же должен трезво оценивать риски. Но между аналитиком и человеком, который никогда не предлагает решений, — пропасть. "Это не сработает", "мы уже пробовали", "тут всё не так" — его привычные ответы на любую инициативу. Команда постепенно перестаёт предлагать новые идеи, и развитие становится невозможным.

Проверить кандидата просто: опишите реальную проблему этой должности и попросите предложить решение. Если человек анализирует и предлагает — всё нормально. Если лишь перечисляет сложности и не может сказать, что бы сделал, — перед вами критикан. Если такой сотрудник уже есть в команде, есть тактика: ввести правило, что любая критика принимается только вместе с конкретным предложением.

Хронический лентяй — всегда "в процессе"

Выглядит занятым. Но результатов минимум. Такие люди хорошо выполняют простые рутинные задания, однако стоит поставить задачу, которая требует инициативы, — начинаются отговорки. "Не хватило времени", "не знал, как сделать", "мне никто не сказал". Он ждёт прямых указаний, не уточняет и не ищет решение сам. Без постоянного контроля постепенно перестаёт работать вообще.

Два вопроса на собеседовании дают чёткую картину. "Как вы решаете задачи, если никто не контролирует процесс?" и "Что делаете, если вам не хватает какой-то информации?" Человек, который готов работать, рассказывает о конкретных действиях — и сразу. Человек, который хочет получать зарплату, начинает говорить размыто или зависает.

Саботажник — специалист, который тормозит изменения

Саботажник может быть действительно компетентным. Он знает своё дело. Но любые изменения вызывают у него активное или пассивное сопротивление. "Зачем менять то, что и так работает", "мы всегда делали так" — его мантра во время любого апгрейда процессов. Когда бизнес пытается расти или внедрять новые инструменты, саботажник становится препятствием — открыто через конфликты или тихо через намеренное замедление работы. Компании, которые пытаются удержать "ценного специалиста" с таким профилем, годами буксуют на месте.

Проверить легко: "Когда в последний раз вы осваивали что-то принципиально новое — инструмент, подход, навык?" Если человеку трудно ответить или примеры размытые и давние — он не растёт. Компанию вперёд такой человек не потянет.

Можно ли точно отсеять эмоционального вампира?

Постоянно уставший, постоянно перегруженный, постоянно жалуется. Провоцирует конфликты, драматизирует мелочи до масштаба трагедии. Важный нюанс: такие люди чаще всего делают это неосознанно — это просто их привычная модель поведения. Но команда от этого истощается, продуктивность падает, а атмосфера становится ядовитой. Отличить от человека, который просто честно рассказывает о сложном опыте, можно по интонации и фокусу: жалоба на обстоятельства по сравнению со сделанным выводом.

На собеседовании внимательно слушайте, как кандидат говорит о предыдущих местах работы. Если рассказ сводится к претензиям, жалости к себе и жалобам без единого "я решил", "я научился" — именно это вы и получите.

Токсичные сотрудники на собеседовании — вопросы, которые спасают от ошибок

Если обобщить, есть пять сигналов, на которые стоит реагировать сразу:

  • Любая неудача в прошлом объясняется исключительно чужими ошибками.
  • Кандидат не может назвать ни одного недавно освоенного инструмента или навыка.
  • На вопрос "что бы вы сделали" человек перечисляет проблемы, но не предлагает шагов.
  • Рассказ о предыдущей работе — сплошные жалобы без единого вывода о себе.
  • Кандидат не приводит примеров собственных действий — только ситуаций, в которых оказывался.

Нанятый сотрудник — инвестиция. Разница между прибылью и убытком от этой инвестиции чаще всего решается ещё до подписания оффера — если знать, какие вопросы задавать и на что обращать внимание.

психология психика ментальное здоровье психология отношений советы психолога

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