Юридическое сопровождение бизнеса — адвокат Марина Суткович. Штат и аутсорс

Договоры с контрагентами, дебиторская задолженность, трудовые вопросы, проверки, претензии и судебные споры — бизнес регулярно сталкивается с задачами, которые требуют юридической работы. Но их объём и сложность могут существенно различаться: одной компании ежедневно нужно согласовывать десятки договоров, другой — несколько консультаций в месяц и помощь в отдельном споре.

Поэтому вопрос не только в том, нужен ли бизнесу юрист. Важно определить, как организовать сопровождение: нанять специалиста в штат, передать работу внешней команде или совместить эти модели.

Когда нужен штатный юрист

Если на предприятии ежедневно есть значительный объём юридической работы, собственный юрист имеет существенное преимущество: он знает структуру бизнеса, контрагентов, внутренние процедуры и специфику отрасли. Ему не нужно каждый раз объяснять контекст, чтобы он мог подключиться к решению вопроса.

Это особенно важно для компаний, которые постоянно заключают договоры, ведут претензионную работу, взыскивают дебиторскую задолженность или работают в отрасли со сложным регулированием.

При этом даже сильный штатный юрист не может одинаково глубоко знать все сферы права. Обычно лучше всего он ориентируется в тех вопросах, с которыми работает ежедневно. Если его основные задачи — договоры и внутренние процессы, не стоит автоматически ожидать от него такого же опыта судебного представительства, как от адвоката, который регулярно ведёт споры.

На практике мы нередко видим предприятия с сильным внутренним юристом, у которых сложный налоговый или судебный спор возникает раз в несколько лет. Требовать от этого специалиста опыта, который он не имел возможности получить в ежедневной работе, — ошибочный подход.

Одна из типичных ошибок бизнеса — пытаться поручить все юридические вопросы одному человеку. Штатный юрист может хорошо обеспечивать текущую работу, но для отдельной сложной задачи нуждаться в помощи коллег с другой специализацией.

Сколько стоит собственный юрист

Если работы достаточно на полный день, расходы на штатного юриста могут быть оправданными. Если же вопросы возникают нерегулярно, компания всё равно ежемесячно оплачивает его постоянную доступность — независимо от нагрузки.

По данным Prozora.robota.ua, медиана зарплатных ожиданий кандидатов на должность юриста в Киеве составляет около 40 тыс. грн в месяц. При этом опытным штатным юристам работодатели предлагают 40–60 тыс. грн и больше — в зависимости от обязанностей и уровня ответственности.

Считать стоит не только зарплату. К расходам работодателя относятся также ЕСВ, обустройство рабочего места, техника, доступ к профессиональным базам, обучение и другие ресурсы.

Для примера: при начисленной зарплате 50 тыс. грн и ставке ЕСВ 22% только зарплата и взнос составят 61 тыс. грн в месяц, или 732 тыс. грн в год. Это условный расчёт, а не оценка рыночной зарплаты или полной стоимости работника. Речь именно о начисленной сумме, а не зарплате «на руки»; применимую ставку ЕСВ нужно учитывать для конкретного случая.

Следующий вопрос — сколько работы компания получает за эти деньги. Ежедневное согласование десятков договоров и значительный объём внутренних процессов могут оправдывать штатную должность. Несколько договоров в месяц, периодические консультации и отдельные сложные вопросы — повод сравнить её с внешним сопровождением.

Аутсорс — не только адвокат на случай суда

Юридический аутсорс часто воспринимают как привлечение адвоката, когда проблема уже возникла. На самом деле внешнее сопровождение может охватывать и текущую работу. Его формат зависит от потребностей бизнеса.

Абонентское обслуживание

Компания ежемесячно платит согласованную сумму за определённый объём услуг. Это могут быть подготовка и проверка договоров, консультации, претензионная работа, корпоративные и трудовые вопросы, взаимодействие с контрагентами и государственными органами.

По функции такое сопровождение может быть близким к работе внутренней юридической службы, но без найма отдельного работника. Оно может стоить меньше, чем содержание штатного юриста, однако это зависит от объёма услуг и условий договора. Сравнивать нужно не только ежемесячную плату, но и то, какие задачи она покрывает и что оплачивается отдельно.

Команда под конкретную задачу

Внешних специалистов можно привлечь для юридического аудита, разработки системы договоров, сопровождения проверки или судебного процесса. Такой формат уместен, если компании нужна определённая экспертиза, но работы недостаточно для постоянной должности.

Объём, сроки и оплату согласовывают для конкретного проекта. Это позволяет планировать расходы без постоянного содержания специалиста.

Усиление штатного юриста

Компания может иметь собственного юриста или юридический отдел и одновременно привлекать внешних адвокатов к сложным вопросам. В этом случае они не заменяют внутреннюю команду, а дополняют её компетенции.

Что даёт внешняя команда — и что стоит учесть

Нанимая одного работника, бизнес получает знания и опыт одного человека. Сотрудничая с юридической командой, он может привлекать разных специалистов: к договорной работе, налоговым вопросам или судебным спорам.

Это полезно, когда задачи разноплановые, но нагрузки в каждом направлении недостаточно, чтобы нанимать отдельного специалиста. При этом само название «юридическая команда» не гарантирует наличия нужной экспертизы — важно выяснить, кто именно будет работать с вашим вопросом и какой опыт имеет этот специалист.

Внешним юристам также нужно время, чтобы понять бизнес и его процессы. Для регулярного сопровождения стоит заранее согласовать порядок передачи документов, сроки ответа и ответственных за коммуникацию. Без этого даже квалифицированной команде будет сложно работать оперативно.

Когда целесообразна гибридная модель

Штат и аутсорс не обязательно противопоставлять. Для компании с большим объёмом ежедневной работы может быть целесообразным их сочетание: внутренний юрист ведёт текущие вопросы, договоры и работу с контрагентами, а внешние адвокаты подключаются к сложным спорам, проверкам или другим задачам, требующим узкой специализации.

В такой модели внутренний специалист обеспечивает знание бизнеса и непрерывность работы, а внешняя команда — дополнительную экспертизу. Важно чётко распределить ответственность: кто координирует дело, передаёт документы и согласовывает правовую позицию.

Как выбрать свою модель

Я бы советовала начинать не с выбора между штатом и аутсорсом, а с анализа нагрузки. Какие вопросы возникают ежедневно? Какие — периодически? Что случается раз или два в год, но может иметь значительные последствия для компании? Какие компетенции нужны постоянно, а какие — только в отдельных ситуациях?

Ответы помогут определить формат:

Штатный юрист — если есть достаточно постоянной работы для полной загрузки специалиста и важна его ежедневная вовлечённость в процессы.

— если есть достаточно постоянной работы для полной загрузки специалиста и важна его ежедневная вовлечённость в процессы. Абонентское сопровождение — если вопросы возникают регулярно, но их объём не оправдывает собственной юридической службы.

— если вопросы возникают регулярно, но их объём не оправдывает собственной юридической службы. Специалисты под отдельные задачи — если потребность эпизодическая или касается конкретного проекта.

— если потребность эпизодическая или касается конкретного проекта. Гибридная модель — если внутренняя команда уже есть, но периодически нуждается в дополнительной специализации.

Юридическую защиту бизнеса стоит выстраивать под реальные задачи и риски. Цель — не просто уменьшить расходы на юристов, а иметь нужную помощь вовремя, не содержа лишние ресурсы «на всякий случай».