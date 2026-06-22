Психология люкса и эффект Веблена — почему мы покупаем статус. Колонка Вероники Чекалюк

В классической экономической логике принято считать, что человек выбирает продукт из-за его качества, функциональности или цены. Но реальное поведение потребителя гораздо сложнее. В большинстве случаев люди покупают не предмет, а его социальное значение. Исследования поведенческой экономики показывают: спрос на люксовые товары часто растёт вместе с ростом цены — явление, известное как Veblen Effect, когда более высокая цена сигнализирует о статусе и престиже, а не о функциональности.

Почему люди покупают не продукт, а символ?

Именно поэтому в современной экономике статус часто становится важнее функции, а символ — дороже самого продукта. Это явление называется символическим потреблением, и оно управляет миллиардами долларов в мировой экономике.

Человек редко покупает сумку только для того, чтобы носить в ней вещи. Человек покупает образ себя, ощущение принадлежности к определённому кругу, социальный сигнал, который считывают окружающие. Иногда ценность этого сигнала в десятки раз превышает реальную ценность материала.

Теория статус-сигнализации, разработанная экономистом Торстейном Вебленом ещё в 1899 году в работе "The Theory of the Leisure Class", исследует, как люди используют потребление для демонстрации социального статуса. Исследования подтвердили: люди тратят на люксовые товары не потому, что они лучше функционируют, а потому, что более высокая цена сама по себе сигнализирует о престиже и изобретательности.

Как Hermès превратил сумку в символ власти?

Показательной является история дома Hermès и легендарной сумки Kelly — об этом я уже рассказывала в предыдущем тексте. Сама модель появилась ещё в 1930-х годах под названием Sac à dépêches. Это была сдержанная и дорогая сумка для женщин из высшего общества, но она не была глобальным символом престижа. Ситуацию изменил случай, который сегодня считается одним из самых гениальных непрямых маркетинговых эффектов в мире люкса.

Принцесса Монако Грейс Келли однажды использовала эту сумку, чтобы прикрыть беременность от назойливых папарацци. Фото мгновенно облетело мировые медиа. Женщины увидели не аксессуар — они увидели образ аристократической сдержанности, элегантности и недосягаемого статуса. Hermès быстро понял силу момента и переименовал модель в Kelly.

С этого момента сумка перестала быть кожаным изделием. Она стала культурным символом. Это важный маркетинговый урок: иногда рынок продаёт не предмет, а историю, которая случайно прикрепилась к предмету. И именно эта история начинает формировать цену.

Почему дефицит становится люксом?

Ещё более интересна история Birkin Bag — другой культовой сумки Hermès. Она родилась случайно во время перелёта, когда британская актриса Джейн Биркин пожаловалась руководителю Hermès на неудобство женских сумок для путешествий. Этот разговор стал основой новой модели.

Но настоящая сила бренда проявилась не в дизайне, а в маркетинговой стратегии дефицита. Hermès годами искусственно ограничивал доступ к Birkin Bag. Сумку было невозможно просто купить. Нужно было ждать, иметь историю покупок, попадать во внутренние списки клиентов. Именно недоступность превратила её в один из самых сильных символов статуса в мире.

Исследования психологии люксового потребления выявили: исключительность и дефицит товара повышают его воспринимаемую ценность и желание обладать им. Когда продукт сложно получить, статусный сигнал становится сильнее, потому что владение подтверждает не только материальное богатство, но и доступ к внутренним кругам власти.

Действительно ли эта сумка лучше других?

И тут возникает самый интересный вопрос: действительно ли эта сумка настолько лучше других? Очевидно, что оригинал Hermès имеет высокое качество кожи, ручную работу и сложное производство. Но рыночная цена формируется не только ремеслом — она формируется социальным значением владения.

Парадоксально, но иногда сами мастера, которые годами вручную создают эти сумки, живут очень далеко от того роскошного мира, который символизирует продукт. За фасадом люксовой индустрии часто стоит тихий, изнурительный труд ремесленников, чьё мастерство становится фундаментом чужого статуса.

И это ещё один парадокс современного потребления: рынок значительно дороже оценивает символ, чем человека, который его создал. Исследования показали: люксовые бренды часто имеют чистую прибыль 30–40%, хотя производственные затраты составляют лишь 10–15% от цены.

Как символы управляют другими сферами?

Подобный механизм работает не только в моде. Во многих индустриях продукт становится знаком принадлежности к определённому социальному уровню. И чем меньше объективно можно измерить качество, тем больше рынок полагается на символы.

То же происходит с вином, часами, автомобилями, отелями и даже университетами. Сегодня экономика всё меньше работает как рынок вещей и всё больше — как рынок значений. Люди покупают не просто предметы. Люди покупают истории, ассоциации, репутацию и собственное место в социальной иерархии.

В этой системе статус перестаёт быть побочным эффектом потребления и становится его главной причиной.

Почему реплики часто зарабатывают больше, чем оригиналы?

Самое парадоксальное в мире символического потребления — то, что наибольшую прибыль иногда получают не те, кто создал культовый продукт, а те, кто научился масштабировать его символ для массового рынка.

Именно поэтому производители реплик, копий и "вдохновлённых версий" люксовых сумок часто зарабатывают значительно больше в объёмах, чем отдельные авторы или даже ремесленники, стоявшие у истоков оригинальной идеи.

Причина проста: массовая аудитория стремится не столько к самому изделию, сколько к доступу к символу статуса. Большинство людей покупает не кожу, фурнитуру или ручную работу — люди покупают ощущение причастности к определённому социальному образу.

Исследования показали: более дешёвые копии могут иметь чрезвычайно высокий спрос, потому что дают возможность хотя бы частично воспроизвести статусный сигнал. Люди покупают "код" бренда больше, чем сам продукт.

Как влияние управляет поведением через подражание?

Сила современного маркетинга — феномен подражания. Люди склонны копировать поведение тех, кого считают успешными, красивыми, влиятельными или социально желанными. Именно поэтому появление определённой вещи в руках знаменитости часто мгновенно превращает её в массовый объект желания.

В этот момент продукт перестаёт быть просто товаром — он становится инструментом психологического приближения к кумиру. На этом принципе построена одна из самых мощных маркетинговых систем современности — influencer marketing или маркетинг влияния.

Бренды давно поняли: люди гораздо охотнее доверяют не прямой рекламе, а поведению тех, кому эмоционально подражают. Исследования подтвердили: рекомендация от влиятельного человека из собственного социального круга на 50% эффективнее, чем традиционная реклама.

Почему подростки особенно уязвимы к статусным сигналам?

Особенно уязвимой к этому механизму является подростковая аудитория. В период формирования идентичности тинейджеры остро ищут символы принадлежности, признания и социального принятия. И когда популярный певец, блогер или актёр демонстрирует определённый бренд, молодая аудитория воспринимает это не как рекламу, а как модель желаемой жизни.

Поэтому подростки часто готовы тратить последние деньги на кроссовки, сумки, косметику или гаджеты, которые ассоциируются с их кумиром. Подростки покупают не вещь — подростки покупают эмоциональное ощущение близости к образу, которым восхищаются.

Психологические исследования показывают: в подростковом возрасте мозг особенно активно развивает системы, отвечающие за социальное признание. Раздражитель от социальной детализации практически равен раздражителю от получения физической награды.

Как бренды масштабируют символы для масс?

Именно поэтому сегодня крупные компании инвестируют миллионы не только в продукт, но и в создание правильного носителя этого продукта — человека, который станет социальным ориентиром для массовой аудитории.

Фактически современный рынок продаёт не вещи, а сценарии идентичности. И чем сильнее человек стремится найти собственное место в социальном мире, тем легче маркетинг превращает чужой образ жизни в личное желание.

В своей практике исследований коммуникации я замечаю: самые сильные бренды — те, которые не просто предлагают товар, а приглашают человека в определённый мир. Они говорят не "купи это", а "стань частью этого".

Можно ли выйти из системы символов?

Сегодня экономика символического потребления — не обыденность, а основная архитектура, на которой построена современная культура. Символы управляют выбором чаще, чем рациональные расчёты.

Понимание этих механизмов не означает отказа от потребления. Это означает осознанное участие в системе. Когда вы покупаете бренд, вы выбираете не только продукт — вы выбираете историю, которую он рассказывает о вас. Важно распознать, что этот выбор частично управляется социальной архитектурой, которая вас окружает.

Именно поэтому самые осознанные потребители — те, кто понимает механизм и выбирает осознанно, а не бессознательно подпадает под влияние.