Психологическая травма войны — почему боль не проходит. Советы психотерапевта, автора 12 книг Ксении Тейлор

Мы все уже в травме. Каждый. Без исключения.

Не потому что однажды пережили что-то страшное и оставили это позади. А потому что живём в этом страшном непрерывно. Каждый день получаем свою дозу: обстрел, угроза, ожидание, потеря, новость, которую не хотел читать. Иногда — микродоза, которая просачивается незаметно. Иногда — удар на полную, от которого перехватывает дыхание.

И так месяц за месяцем. Год за годом. Долго… бесконечно долго…

Психика не успевает между этими ударами восстановиться. У неё просто нет времени. И то, что должно было быть реакцией на чрезвычайную ситуацию, становится фоном, в котором ты существуешь. Привычным воздухом, которым дышишь. Это и есть пролонгированная психотравма войны — когда боль не заканчивается, а просто становится новой реальностью.

Каждый третий украинец уже находится в зоне психологического риска — и это официальная оценка НИСИ по состоянию на март 2025 года.

Вопрос не в том, есть ли она у тебя. Она есть. Вопрос в том — что ты с ней делаешь.

Что происходит с психикой во время длительной войны?

Классическая травма — это реакция на один экстремальный эпизод. То, что переживаем сейчас, психологи называют травмой повторения: психика не успевает восстановиться между ударами. Обстрел, ожидание, новость, которую не хотел читать, очередная тревога — и всё это тянется без конца — просто становится фоном существования.

В условиях хронической опасности лимбическая система мозга — в частности миндалина и гипоталамус — переходит в режим постоянной боевой готовности. Кора головного мозга, отвечающая за анализ, планирование и творчество, начинает работать на минимальных оборотах. Тело удерживает в себе заряд напряжения, как мышца, которая никогда не расслабляется. И это имеет конкретные последствия: хроническая усталость даже после сна, эмоциональная глухота, резкая тревожность или гнев без видимой причины, ощущение, что существуешь, но не живёшь.

Сколько людей это касается?

Цифры, которые зафиксировали исследователи, трудно осмыслить в их масштабе. По оценке НИСИ, около 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи до завершения войны. ВОЗ в октябре 2024 года зафиксировала: более 25% населения находятся в зоне риска возникновения психических расстройств, а у 41% уже есть проблемы. Дети — отдельная трагедия: в 2024 году за профессиональной психологической помощью обратились более 50 000 несовершеннолетних, что в три раза больше, чем годом ранее.

Эти цифры означают только одно: психологическая травма в военное время перестала быть проблемой отдельных людей. Она стала коллективным опытом целого поколения — и коллективной ответственностью за восстановление.

Как выглядит истощение изнутри

Самое опасное в хронической травме — то, что она незаметна. Человек адаптируется, начинает функционировать и считает это выздоровлением. Но адаптация и исцеление — принципиально разные состояния.

Елена, 32 года, бухгалтер, двое детей, супруг на фронте. Вчера рядом прилетело — она не встала из-за стола, дописывала отчёт. На вопрос, что чувствовала, ответила: "Ничего. Страх был два года назад. Теперь — пусто. Будто камень". Классическое эмоциональное выгорание: психика выключила чувства как механизм защиты. Человек выжил — но перестал жить.

Сергей, 40 лет, предприниматель, город с регулярными прилётами. Продолжает переговоры с партнёрами, пока земля содрогается под окнами. "Взрыв стал частью рабочего дня, — говорит он. — Как дождь, только громче". Адаптация через рационализацию: человек научился функционировать вопреки страху, но внутреннее истощение накапливается глубоко — незаметно даже для него.

Ирина, 36 лет, одинокая мама, Киевская область. Вспоминает первые недели: бежали в укрытие при каждом звуке, дрожала, не могла дышать. Теперь — сильный взрыв, а она переворачивается на другой бок и думает: "Да ну его". Ей стало всё равно. Но больше всего испугало другое: рядом спит сын — и даже не пошевелился. Здесь — паралич, глубже любого страха. Опасная стадия, когда даже тело ребёнка уже "адаптировалось".

Все трое — разные города, разные обстоятельства. Но мозг сделал с ними одно и то же: выключил сигнализацию, чтобы сохранить ресурс. За это платится цена — ощущение жизни, близость, мотивация, память.

Когда отсутствие страха становится тревожным симптомом

Распространённое убеждение: если больше не боюсь — значит, закалился, значит, сильный. Это опасная ошибка. Когда человек перестаёт чувствовать страх в ситуациях реальной опасности — это признак не силы, а глубокого психоэмоционального истощения.

Психика не безгранична. Она может долго удерживать состояние готовности, но рано или поздно выключает эмоциональный реостат. После этого исчезает не только страх — исчезают радость, интерес, способность планировать, чувство близости с людьми. Тело присутствует, человек выполняет функции, но внутреннего "я" уже почти не слышно. Именно это состояние — самое тяжёлое для выхода, потому что человек не осознаёт его глубины.

Важно понимать: мы не выбирали эту войну и не выбирали, как на неё реагирует наша нервная система. Но мы можем выбрать, что делать дальше.

Семь практических инструментов для восстановления психического здоровья

Важно сразу уточнить: список ниже — практические психотерапевтические инструменты, которые поддерживают нервную систему в условиях хронического стресса, а не "советы для позитивного мышления".

Восстанавливать чувство контроля через рутину. Проснуться, сделать зарядку, приготовить кофе, прочитать 10 страниц — что угодно регулярное. Не ради продуктивности, а ради опоры. Заземлять тело. Положи руки на грудь и живот, почувствуй дыхание. Ходи босиком по разным поверхностям. Простые телесные практики дают мозгу сигнал: сейчас нет угрозы. Ограничить поток новостей. Мозг в травме ищет опасность и скроллит ленту как иллюзию контроля. Два раза в день по 15 минут — и больше ничего. Создавать микросмыслы каждый день. Спрашивай себя: что держит? Ради чего хочется жить? Веди дневник трёх вещей, за которые благодарен сегодня. Планируй одну маленькую приятность. Освоить дыхание. Техника "Квадрат": вдох через нос — 4 счёта, задержка — 4, выдох через рот — 4, задержка — 4. Четыре цикла. Дыхание — единственная функция тела, которую можно сознательно контролировать, и через неё можно говорить с нервной системой напрямую. Быть с людьми, которые держат. Изоляция усиливает травму. Ищи тех, с кем говоришь о жизни — помимо ежедневных сводок и страхов. Человек восстанавливается в контакте — это фундаментальная особенность нашей психики. Обращаться за помощью без стыда. Психотерапия — гигиена психики. Тревожность, апатия, панические атаки, бессонница — это сигналы к действию. Если они есть — иди к психотерапевту сейчас, откладывать значит углублять.

Как психологическая травма в военное время меняет нас навсегда

Не стоит ждать возвращения к "прежнему себе". Того человека уже нет — есть тот, кем ты стал в этой войне. И в этом есть своё достоинство. Вопреки боли рождается другая внутренняя сила, другая способность ценить то, что есть.

Я часто говорю клиентам: "Травма — это не то, что с тобой случилось. Травма — это то, что осталось в тебе после этого. Но от тебя зависит, что ты с этим сделаешь".

Мы не выбирали эту войну. Но мы можем выбрать — как быть в ней и после неё.

Заботиться о себе сейчас — стратегическое решение. Потому что когда ты держишь себя — ты держишь и тех, кто рядом.

Не оставляй себя в этой войне. Верни себя себе.