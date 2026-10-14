Тарифы на транспорт — Екатерина Романюк. Менеджер по развитию проектов Autoline в Linemedia

Пассажир видит цену билета. Перевозчик — счета за топливо, электроэнергию, зарплаты и ремонт. Между этими двумя взглядами часто возникает конфликт: люди платят больше, но не всегда видят более чистый салон, надёжное расписание или новый автобус.

На мой взгляд, главный вопрос не только в том, подорожает ли проезд до конца 2026 года. Важнее понять, что именно оплачивает пассажир, какую часть расходов берёт на себя город и остаётся ли у перевозчика ресурс для обновления транспорта. Без этого разговор о тарифе сводится к спору о цифре, а не о качестве услуги.

Единого тарифа нет — и не будет

Цена поездки зависит от города, вида транспорта, перевозчика и способа оплаты. Даже в пределах одной громады коммунальный транспорт и частная маршрутка могут стоить совершенно по-разному.

В Киеве разовая поездка после пересмотра тарифа стоит 30 грн, а пересадочный QR-билет на 90 минут — 60 грн. Во Львове цена зависит от оплаты: 23 грн с LeoCard или через приложение, 26 грн банковской картой или телефоном и 30 грн наличными.

В Днепре в части автобусов и маршруток тариф достигает 25 грн, тогда как в метро и электротранспорте составляет 10 грн. В Виннице трамвай и троллейбус стоят 12 грн, муниципальный автобус — 15 грн, а большинство маршруток — 30 грн, отдельные — 35 грн. В Ужгороде приведённый тариф на городские автобусы составляет 23 грн независимо от способа оплаты.

В Житомире электротранспорт стоит 15 грн транспортной картой и 17 грн банковской, автобус — соответственно 22 и 24 грн. В Полтаве приведены временные тарифы 18 грн на троллейбус и 22 грн на автобус, а транспортной картой — 16 и 20 грн. В Кропивницком электротранспорт стоит 12 грн безналично и 15 грн за бумажный билет, автобус — 18 и 20 грн соответственно.

Отдельная модель — Харьков, где муниципальный транспорт остаётся бесплатным для пассажира. Но бесплатная поездка не означает отсутствия расходов: транспорт всё равно нужно содержать. Разница в том, кто платит за его работу.

Билет и себестоимость — разные вещи

Для автобуса расходы не заканчиваются на заправке. Нужны зарплаты водителям, шины, аккумуляторы, запасные части, техническое обслуживание, страхование и средства на замену самого транспортного средства. Для электротранспорта добавляются расходы на электроэнергию, контактную сеть и другую инфраструктуру.

На себестоимость влияет и пассажиропоток. Если платных поездок становится меньше, расходы на содержание транспорта не исчезают. Они распределяются на меньшее количество пассажиров, и каждая поездка может обходиться предприятию дороже.

Поэтому установленный тариф не обязательно покрывает фактическую стоимость перевозки. Например, расчётные показатели для Киева: 44,14 грн для наземного транспорта и 64,60 грн для метро при цене разовой поездки 30 грн. Часть разницы город компенсирует из бюджета.

Для регулируемых автомобильных перевозок расчёт тарифа должен учитывать плановые расходы, прогнозируемый объём перевозок и плановую прибыль. Для электротранспорта могут учитывать также инвестиционную составляющую. Но расчёт и конечная цена для пассажира — не одно и то же: решение зависит также от возможностей местного бюджета.

У дешёвого билета может быть отложенная цена

С точки зрения рынка коммерческого транспорта важно, может ли перевозчик не только поддерживать автобус на ходу, но и постепенно обновлять парк.

Если доходов и компенсаций недостаточно, покупку нового автобуса откладывают. Имеющуюся технику эксплуатируют дольше, а расходы на ремонт могут расти. В краткосрочной перспективе это помогает сдержать расходы, но не решает проблему старения автопарка.

При этом новый автобус требует значительных вложений. Само повышение тарифа не гарантирует, что эти средства пойдут на обновление. Пассажир должен понимать, за что он доплачивает: за подорожавшее топливо, зарплаты водителей, ремонт или улучшение услуги.

Повышение должно сопровождаться объяснением и результатом

В команде Autoline мы считаем, что изменение тарифа должно иметь понятное экономическое обоснование. Недостаточно сообщить новую цену — нужно объяснить, какие расходы выросли и на что направят дополнительные средства.

Если речь об обновлении транспорта, пассажир должен видеть конкретный план. Если о поддержании работы — честное объяснение, почему без дополнительного финансирования сложно сохранить перевозки. А работа над чистотой салонов, техническим состоянием и качеством обслуживания не должна исчезать из повестки дня.

Более высокий тариф нельзя автоматически приравнивать к лучшему сервису. Но и ожидать качественного транспорта без источников финансирования — значит игнорировать его реальную стоимость.

Подорожает ли проезд до конца года

Единого сценария для всей Украины нет. Решения принимают на местах, и многое зависит от расходов перевозчиков и возможностей громад компенсировать их из бюджета.

В части городов новые тарифы уже введены, и пока нет сигналов об очередном повышении до конца года. К ним относятся Киев, Львов, Одесса, Днепр, Запорожье, Черновцы, Ивано-Франковск и Хмельницкий.

Среди городов, где возможен дальнейший пересмотр: Черкассы, Сумы, Полтава и Тернополь. Важно различать обсуждение, проект решения и уже утверждённый тариф. Временная цена также не означает, что после окончания её действия проезд обязательно подорожает.

Поэтому я бы не прогнозировала единого процента повышения для страны. Рост себестоимости создаёт давление на тариф, но не определяет автоматически, сколько будет платить пассажир.

Как не переплачивать за поездки

Первый шаг — проверить местные способы оплаты. Транспортная карта, приложение или проездной могут быть выгоднее наличных, но это зависит от правил конкретного города.

Перед покупкой проездного стоит посчитать собственное количество поездок. Для человека, который ездит нерегулярно, разовые билеты иногда выгоднее. Если есть право на льготу, нужно выяснить порядок её подтверждения и оформления транспортной карты. Условия для школьников, студентов и других категорий отличаются от города к городу.

В конечном счёте доступный транспорт — это не только низкая цифра на билете. Это возможность доехать вовремя, безопасно и без непредвиденных расходов. Именно такой результат должен быть в центре разговора о тарифах — и для города, и для перевозчика, и для пассажира.