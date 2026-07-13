Скрытые овощи в привычной еде — как бренды меняют подачу. Советы психолога Вероники Чекалюк

Почти у каждого из нас в детстве был список "нежелательных блюд" на тарелке. Для кого-то это был варёный лук, для кого-то — брокколи, шпинат или морковь. Родители уговаривали, объясняли пользу, обещали десерт после обеда. Но правда в том, что редкий ребёнок по-настоящему любит полезную еду только потому, что она полезная.

Ребёнок не думает о витаминах. Он думает о вкусе, эмоциях, игре и удовольствии здесь и сейчас. Именно поэтому поколения мам придумывали способы спрятать овощи в котлетах, запеканках или соусах. Морковь становилась частью пирога, кабачок исчезал в блинах, брокколи превращалась в незаметный ингредиент крем-супа. Некоторые овощи "улыбались" с тарелки. Сервировка — это тоже маркетинг.

По сути, мамы интуитивно использовали тот же принцип, который лежит в основе самых успешных маркетинговых кампаний мира. Они не заставляли ребёнка полюбить продукт. Они меняли способ его подачи.

То, что работает с детской тарелкой, работает и со взрослыми

Крупные бренды давно поняли: люди редко отказываются от самого продукта. Чаще всего они отказываются от ассоциаций, которые с ним связаны. Поэтому маркетинг сегодня — это не реклама, а психология восприятия.

Ребёнок не хочет есть овощи не потому, что они невкусные. В его сознании они ассоциируются с чем-то скучным, навязанным взрослыми и обязательным. Маркетологи поняли эту закономерность. Самые успешные бренды не меняют продукт — они меняют контекст его восприятия. Они делают то же самое, что и мама, которая прячет кабачок в котлету.

Как бренды спрятали овощи

Один из самых известных примеров — линейка Heinz Hidden Veg. Компания добавила овощи в привычные продукты: соусы, фасоль и готовые блюда. Акцент делался не на том, что ребёнок должен есть овощи. Вместо этого бренд продавал родителям другую выгоду: меньше конфликтов за столом и спокойствие во время приёма пищи.

Фактически производитель продавал не соус. Он продавал решение семейной проблемы. И это один из самых ценных уроков маркетинга: самые успешные бренды продают не продукт, а результат, который человек хочет получить.

Овощ стал волшебным лидером

Интересный подход использовал бренд Hidden Heroes. Вместо того чтобы убеждать детей полюбить овощи, компания создала образ "скрытых героев". Полезные ингредиенты стали частью истории о силе, приключениях и суперспособностях.

С психологической точки зрения это гениально. Дети хотят быть героями. Они не хотят думать о пользе шпината. Поэтому бренд продал не овощи, а ощущение силы и лидерства. Тот же принцип работает и во взрослом мире. Люди покупают не кофе, а энергию. Не часы, а статус. Не косметику, а уверенность в себе.

Овощ стал игрушкой

Аргентинская сеть супермаркетов Vea создала кампанию Veggie Hacks, в которой овощи подавались так, чтобы напоминать детям смартфоны, ключи от автомобиля или пульты дистанционного управления. Казалось бы, мелочь. Но для мозга это огромная разница.

Ребёнок больше не видит овощ. Он видит игру. А игра всегда интереснее нравоучений. Именно поэтому дизайн упаковки, форма продукта и способ его презентации часто влияют на продажи сильнее, чем технические характеристики.

Нидерландцы изменили тарелку

Ещё один пример — проект нидерландского производителя овощей, который создал специальную детскую тарелку, помогающую детям съедать больше овощей благодаря дизайну. Вкус продукта не изменился. Изменился лишь контекст взаимодействия с ним.

Это очень важный урок: иногда проблема не в том, что вы продаёте, а в том, как человек взаимодействует с вашим продуктом.

Самый большой секрет маркетинга

Если внимательно посмотреть на все эти примеры, становится очевидной одна закономерность: люди почти никогда не покупают продукт буквально. Они покупают его значение.

Клиент покупает не автомобиль — он покупает свободу и комфорт. Не дорогой костюм — а уверенность и причастность к элите. Не бутылку вина — а атмосферу вечера. Не туристическое путешествие — а воспоминания и впечатления.

Поэтому сильный маркетинг начинается не с вопроса "Что мы продаём?", а с вопроса "Что хочет почувствовать человек, который это купит?".

Украинский маркетинг работает через дом

В центре украинского пищевого маркетинга стоит не продукт как таковой, а эмоциональная рамка: дом, забота, щедрость, праздник, "как у мамы" или "как в деревне". Даже обычные категории еды редко продаются "в лоб".

Мясные продукты — это не "колбаса" или "фарш", а "домашние", "по-домашнему", "как раньше". Хлеб — символ тепла, традиции, ежедневной стабильности. Молочные продукты строятся вокруг образа натуральности и доверия: "живой", "фермерский", "без лишнего". Даже напитки работают по тому же принципу. Чай — это не напиток, а "уют", "разговор", "перерыв для себя".

От мамы к миру

В детстве мы не подозревали, что мама, маскирующая овощи в любимом блюде, использует один из самых эффективных маркетинговых приёмов в мире. Она не спорила с нашими желаниями. Она работала с ними. И именно этот принцип массово используют крупнейшие бренды планеты.

Успешный маркетинг не пытается изменить человека. Он понимает мотивы, страхи, привычки и желания. Он находит то, что уже важно человеку, и связывает это со своим продуктом.

Поэтому лучшие маркетологи немного похожи на мудрых мам. Они знают: чтобы человек сказал "да", недостаточно показать продукт. Нужно показать историю, в которой он захочет принять участие.

Пока одни компании продают характеристики, самые сильные бренды продают смыслы, эмоции и мечты. Именно поэтому они побеждают.